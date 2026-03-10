В 2025 году в России впервые за десятилетие выросло количество выездных налоговых проверок. Если с 2015 года их число неуклонно снижалось и сократилось примерно в десять раз, то по итогам прошлого года зафиксирован прирост на 12,4%. Всего инспекторы провели более 5 тыс. ревизий, и в 98% случаев обнаружили нарушения. Такие данные следуют из статистики Федеральной налоговой службы (ФНС).

Эксперты связывают активизацию контроля с несколькими факторами. Во-первых, ужесточились планы по сбору налогов. Во-вторых, сыграла роль цифровизация: современные инструменты позволяют инспекторам тратить меньше времени на одну проверку, поэтому за те же сроки они успевают оформить больше материалов. Кроме того, рост числа ревизий может быть связан с желанием налоговиков напомнить бизнесу о неотвратимости наказания — годы затишья могли создать у некоторых компаний ложное ощущение безнаказанности.

Еще одна важная особенность последнего времени — налоговые органы все чаще проводят проверки сразу нескольких компаний, задействованных в одной товарной цепочке. Раньше инспекторы ограничивались поиском конечного бенефициара, назначая проверку только ему. Сегодня же под прицелом оказываются все звенья товаропроводящей цепи.

Такая ситуация сложилась из‑за разобщенности территориальных органов фискальной службы и действующей системы стимулирования: у каждого регионального управления есть собственный план по сбору средств, а горизонтальные связи между ними практически отсутствуют.

Последствием становятся парадоксы правоприменения. Зафиксированы случаи, когда различные юридические лица получают требования уплатить один и тот же налог по идентичным хозяйственным операциям, и арбитражные суды в разных регионах оставляют эти решения в силе. Показательный пример — отказ управления ФНС по Московской области снизить размер доначислений на величину налогов, уже перечисленных аффилированной структурой в рамках тех же самых сделок.

С начала 2026 года вступили в силу новые правила налогового контроля. Теперь камеральные проверки могут проводиться любой инспекцией независимо от места регистрации налогоплательщика — это так называемый принцип экстерриториальности. Кроме того, в рамках камералок разрешили проводить выемку документов и осмотр помещений, что раньше было возможно только при выездных проверках. Увеличилась и глубина ревизий: к трем предшествующим годам добавились все завершенные периоды текущего года.

На этом фоне набирает популярность альтернативный механизм — налоговый мониторинг, который заменяет проверки на постоянное онлайн-взаимодействие с ФНС. С 2026 года этот режим стал доступнее: компаниям достаточно соответствовать одному из трех финансовых критериев вместо прежних трех. Участники мониторинга получают ускоренное возмещение НДС и снижение рисков доначислений. Эксперты отмечают, что налоговый контроль смещается от точечных проверок к непрерывному цифровому надзору.

