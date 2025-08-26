Проблема недостатка оборотных средств стала главной для трети российских компаний во втором квартале 2025 года. В первые три месяца года таких было 28%. Об пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) среди 100 организаций.

Freepik

На этом фоне выросла доля респондентов, планирующих сократить расходы на персонал, — до 30% против 18% ранее. Среди мер по оптимизации затрат на сотрудников две трети из них намерены уменьшить наем, а почти половина — урезать социальный пакет, включая программы развития.

В целом сокращение расходов планируют 65,5% опрошенных: треть из них внедрят энерго- и ресурсосберегающие технологии или цифровизацию, 45% сэкономят на услугах, 17% — на сырье и комплектующих.

Снижение спроса беспокоит 30% (минус 8 п. п.), неплатежи от контрагентов — 25%, а значимость проблемы по оснащению новым оборудованием выросла до 18,4% (плюс 9,1 п. п.). Волатильность рубля стала проблемой для абсолютного меньшинства (6,9%).

Ранее в России было зафиксировано увеличение скрытой безработицы, проявляющейся в росте числа работников в простое, на неполном рабочем дне и под риском увольнения. К середине июля доля сотрудников в режиме неполной занятости достигла 14,4% (против 9,1% месяцем ранее) от среднесписочной численности, а в простое — 11,1% после 8,6% в июне.