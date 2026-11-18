Ноябрьский опрос Банка России показал разнонаправленную динамику деловой активности: компании стали увереннее смотреть на ближайшие месяцы, но ниже оценили результаты текущей работы. Сводный индикатор бизнес-климата составил 1,1 пункта против 1 пункта месяцем ранее. В исследовании участвовали 13 тыс. нефинансовых предприятий, опрошенных с 1 по 11 ноября.

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Ожидания бизнеса на следующие три месяца выросли с 8,1 до 9 пунктов, а оценка уже сложившихся условий ухудшилась с минус 5,9 до минус 6,4 пункта. Прогнозы по выпуску и спросу улучшаются четвертый месяц подряд. Однако октябрьские результаты, на которых основаны оценки текущей ситуации, оставались слабыми: в промышленности компании чаще сообщали о снижении производства, а в большинстве отраслей — о сокращении продаж.

Наиболее заметное ухудшение произошло в промышленности. Баланс ответов об изменении выпуска в экономике снизился с минус 5,4 до минус 5,6 пункта. В торговле и услугах оценки стали лучше, тогда как в добывающем и обрабатывающем секторах — хуже. Предприятия добычи среди основных проблем называли недостаточный спрос и сложности с логистикой. Баланс оценок спроса в целом опустился с минус 6,4 до минус 7,2 пункта: сокращение продаж по-прежнему фиксировало больше компаний, чем их увеличение.

С учетом прогнозов промышленный индикатор ЦБ за месяц потерял 1,6 пункта и достиг 0,9 пункта. В обрабатывающем секторе он снизился с 3,5 до 1,9 пункта, в добывающем — с 0,4 до минус 1,5 пункта. Негативная динамика охватила производителей потребительских товаров, оборудования и промежуточной продукции.

В оценках затрат и цен компании также сообщили о разных тенденциях. Баланс ответов о росте издержек уменьшился с 42,7 до 41,4 пункта, продолжив снижение четвертый месяц подряд. При этом предприятия по-прежнему сталкиваются с удорожанием сырья, комплектующих, перевозок, топлива и коммунальных услуг. Одновременно баланс изменения отпускных цен поднялся с 13,7 до 14,7 пункта. Быстрее цены росли в энергетике, водоснабжении, транспортно-складском секторе.

Прогнозы дальнейшего повышения цен стали сдержаннее. Баланс ценовых ожиданий на ближайший квартал снизился с 20,7 до 18,6 пункта, а средний ожидаемый прирост отпускных цен — с 6% до 4,5% в годовом выражении. Впервые регулятор выяснил, насколько компании намерены изменить цены в течение года: средний прогноз составил 4,2%. В рознице предприятия ожидают повышения на 6,1%, в добывающей отрасли — на 1,8%. Показатель пока не очищен от сезонных факторов.

Более осторожные оценки бизнеса расходятся с предварительными результатами третьего квартала: Росстат оценил рост ВВП в 1% год к году, Минэкономики — в 0,6%. Аналитики Райффайзенбанка связывают основной вклад в динамику с потребительским сектором, который поддерживали бюджетные расходы и кредитование. Сохраняющаяся активность потребителей, по их оценке, дает основания для продолжения жесткой денежно-кредитной политики.

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