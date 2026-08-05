В 2026 году число прекращений деятельности компаний по экономическим причинам в России впервые за время наблюдений превысило количество регистраций нового бизнеса. Такой разрыв уже отражает не только очистку реестра от недействующих организаций, но и ухудшение положения работающих компаний, пришли к выводу аналитики Центра макроэкономических исследований Сбербанка на основе данных ФНС и Росстата.

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Раньше отрицательный баланс между регистрациями и ликвидациями объяснялся главным образом административной чисткой ЕГРЮЛ. До 2025 года более 80% закрытий приходилось на исключение организаций с признаками недействующих. С начала 2026-го заметно выросло число прекращений по экономическим основаниям. В эту категорию входят реорганизации, ликвидации вне банкротства и упрощенные закрытия субъектов МСП по решению учредителей.

Одновременно предприниматели стали заметно реже открывать новые компании. За январь-май 2026 года в России зарегистрировали 62 тыс. организаций против 80 тыс. годом ранее. Снижение составило 22%, а регистрационная активность опустилась до минимального уровня за время наблюдений. Сильнее всего просели торговля, строительство и обрабатывающие производства, где число регистраций сократилось соответственно на 6 тыс., 4 тыс. и 2 тыс. Именно в этих отраслях сосредоточена значительная часть малого и среднего бизнеса.

Одновременно число прекращений деятельности по экономическим основаниям выросло примерно с 5 тыс. до 12–15 тыс. в месяц. В мае на тысячу действующих организаций приходилось 5,5 такого прекращения и только 4,3 новой регистрации. При этом общая статистика не показывает роста всех закрытий подряд. По данным «ФинЭкспертизы», в первом полугодии число прекративших деятельность коммерческих организаций сократилось на 8,5%, до 118,7 тыс., тогда как новых компаний стало на 23,6% меньше. Таким образом, разрыв расширяется прежде всего из-за падения регистраций, хотя прекращений по экономическим основаниям также стало заметно больше.

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Старший научный сотрудник РАНХиГС Владимир Еремкин связывает разрыв с дорогими заемными средствами и усилением фискальной нагрузки. Высокие ставки ограничивают инвестиции и затрудняют финансирование текущих расходов, а рост налогов и акцизов вместе с ужесточением ответственности дополнительно снижает маржинальность бизнеса. Научный сотрудник Института Гайдара Кирилл Черновол добавляет к этим причинам слабый спрос, из-за которого компаниям становится сложнее поддерживать выручку.

На охлаждение деловой активности указывает и мониторинг Банка России. В июле индикатор бизнес-климата снизился с 0,9 до −3,6 пункта и достиг минимального значения с середины 2022 года. Компании ухудшили как текущие оценки, так и ожидания по выпуску и спросу, а их ценовые ожидания выросли после пяти месяцев снижения.

Эксперты не считают нынешний разрыв необратимым. В отличие от демографии населения, у бизнеса нет поколенческого лага, поэтому при улучшении денежно-кредитных и фискальных условий число новых компаний может восстановиться в течение нескольких лет. Для перелома тренда потребуются более доступное финансирование, налоговые послабления и упрощение администрирования. Если в 2026−2027 годах темпы открытия бизнеса не восстановятся, конкурентная среда продолжит сужаться, рынки будут сильнее концентрироваться, а занятость в малом и среднем бизнесе начнет сокращаться.

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