Несмотря на распространение цифровых инструментов, российский бизнес пока не готов полностью отказаться от бумажного документооборота. По данным исследования сервиса «Мое дело», исключительно в электронном формате работают лишь 10% компаний.

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При этом цифровые инструменты уже стали привычными для большинства предпринимателей. Электронные документы и цифровую подпись используют 73% участников опроса. Однако в повседневной работе бумага по-прежнему сохраняет сильные позиции. Акты выполненных работ на ней оформляют 63% компаний, договоры — 45%, а кадровую документацию — 43%.

Главным препятствием для полного перехода на ЭДО оказалась неготовность деловых партнеров. На отсутствие электронного документооборота у контрагентов указали 38% респондентов. Еще 33% мешают необходимость хранить ключ электронной подписи на физическом носителе и зависимость от определенного оборудования.

Переход на цифровые документы тормозят и внутренние причины. В 30% организаций сотрудники предпочитают привычные бумажные процедуры и не готовы менять сложившийся порядок работы. Еще по 25% опрошенных сомневаются в юридической надежности электронных документов и опасаются технических сбоев или утечек информации.

По словам эксперта бухгалтерии для бизнеса Евгении Самаровой, многие работники до сих пор считают подпись на бумаге более надежной. При этом электронный документооборот защищен криптографическими механизмами, а документы при соблюдении законодательных требований могут иметь такую же юридическую силу. Поэтому компаниям важно объяснять сотрудникам, как работают цифровые сервисы, и укреплять доверие к ним.

Пользователи ЭДО уже видят преимущества цифрового формата. Для 70% участников исследования главным аргументом в пользу электронной подписи стала безопасность хранения документов, а еще 53% отметили ее юридическую значимость.

Инвестор и владелец АО «СК «Астро-Волга» Ярослав Остудин ранее объяснял, что электронный и бумажный документы различаются прежде всего способом фиксации соглашения. В цифровом формате ключевое значение имеет запись в информационной системе, подлинность которой можно проверить по данным компании.

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