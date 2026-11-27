Российские компании все чаще сталкиваются с рисками из-за использования сотрудниками сторонних нейросетей. По данным исследования «Лаборатории Касперского», 97% организаций уже испытали негативные последствия от работы с ИИ-инструментами, которые не были официально разрешены работодателем. Чаще всего это приводило к проблемам с конфиденциальностью данных (51%), ошибкам в рабочих процессах из-за ответов нейросетей (44%) и пробелам в оценке информационной безопасности (43%).

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Использование таких сервисов без согласования с работодателем называют «теневым ИИ» (Shadow AI). Сотрудники прибегают к нему, когда корпоративные инструменты недоступны или не позволяют выполнить нужную задачу. При этом специалисты по информационной безопасности могут не знать, какие сервисы используют работники и какую информацию передают внешним моделям.

Риски применения искусственного интеллекта осознают в 71% российской компании из участвовавших в опросе. Еще 61% рассчитывают снизить их за счет ответственного поведения сотрудников. Однако бизнес постепенно переходит и к техническому контролю: среди организаций, ограничивающих доступ к внешним ИИ-сервисам, такие инструменты используют 65%.

Угрозы связаны не только с возможной утечкой корпоративной информации. Некорректные ответы нейросетей могут становиться причиной ошибок в работе, а промпт-инъекции — заставлять модели выполнять вредоносные инструкции. Злоумышленники могут внедрять их в пользовательские запросы или внешние данные, к которым обращается ИИ.

Технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов считает, что одного ограничения доступа к нейросетям недостаточно. По его словам, компаниям важно отслеживать взаимодействие сотрудников с ИИ и проверять, соответствует ли оно внутренним требованиям безопасности. Такой контроль, отметил он, должен дополняться обучением персонала.

В «Лаборатории Касперского» рекомендуют компаниям определить, какими ИИ-сервисами разрешено пользоваться и какую информацию можно передавать внешним платформам. Кроме того, бизнесу советуют проводить тренинги по кибербезопасности и обучать ИТ- и ИБ-специалистов защите больших языковых моделей.

Исследование внутреннего исследовательского центра «Лаборатории Касперского» проводилось в 2026 году. В нем приняли участие 1900 ИТ- и ИБ-специалистов из организаций разных отраслей в 19 странах, включая Россию.