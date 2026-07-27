Бабушкинский районный суд Москвы отказался восстановить на работе бывшего директора по продажам компании «ГК ЭнергоПроф», которую уволили за разглашение коммерческой тайны. Среди претензий работодателя было использование нейросети DeepSeek, однако суд подчеркнул: увольнение стало следствием не одного эпизода, а совокупности действий, создавших риск утечки корпоративной информации.

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Суд установил, что сотрудница пересылала служебные документы и переписку с корпоративной почты на личный адрес, направляла конфиденциальные сведения сторонней организации и загружала защищенные отчеты из Power BI в DeepSeek. Еще одним эпизодом стало раскрытие поставщику планов компании вывести на рынок собственный бренд и начать прямые поставки генераторов из Китая. Суд счел, что эти действия нарушили установленный в компании режим коммерческой тайны.

Суд не рассматривал само использование DeepSeek как нарушение. Значение имели характер загруженных сведений и способ их передачи. В нейросеть попали данные из защищенной корпоративной системы, включая информацию о сделках, финансовых показателях и продажах, которую компания относила к коммерческой тайне. По оценке суда, у сотрудницы не было производственной необходимости извлекать эти сведения и размещать их на стороннем ресурсе, а такие действия создали угрозу перехвата данных.

Суд сослался на постановление Конституционного суда 2017 года, согласно которому работник обязан действовать разумно и не создавать риск утечки конфиденциальной информации. При этом, как следует из решения, юридическое значение имеет не только факт передачи данных третьим лицам, но и само создание условий, при которых такая информация может выйти из-под контроля работодателя.

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Подход отечественных судов во многом перекликается с тем, как к генеративному ИИ относятся крупные зарубежные компании и регуляторы. Весной 2025 года президент Microsoft Брэд Смит сообщил, что сотрудникам компании запрещено использовать приложение DeepSeek из-за опасений по поводу хранения данных и возможной передачи информации в Китай. Аналогичные ограничения для государственных служащих ранее ввели Австралия, Италия, Южная Корея и ряд других стран, а немецкий регулятор по защите данных потребовал удалить приложение из магазинов Apple и Google, сославшись на риски передачи персональных данных китайским властям. При этом речь шла именно о безопасности информации, а не о трудовых спорах.

Российское дело отличается тем, что суд впервые подробно оценил использование генеративного ИИ именно в контексте дисциплинарной ответственности работника. Причем из решения следует, что ключевым обстоятельством стало не название конкретной нейросети, а сам факт передачи корпоративных данных во внешний сервис без разрешения работодателя и вопреки действующим в компании правилам защиты информации.

Что это значит для бизнеса

Это решение вряд ли стоит воспринимать как запрет использовать нейросети на работе. Скорее оно показывает, что корпоративные политики использования ИИ постепенно превращаются из внутренних рекомендаций в документ, который может иметь значение в суде. Если компания прямо запрещает загружать внутренние документы во внешние ИИ-сервисы или относит такие сведения к коммерческой тайне, нарушение этих правил может стать одним из оснований для дисциплинарной ответственности.

При этом дело показывает и другую важную деталь: суд в подобных делах будет оценивать не один эпизод с DeepSeek, а всю совокупность действий сотрудницы, включающую пересылку документов на личную почту, передачу данных поставщику и загрузку информации в нейросеть.

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