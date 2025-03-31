Российские предприниматели за год стали еще чаще пользоваться помощью искусственного интеллекта (ИИ) в своей основной операционной деятельности. Как рассказал «Инк.» заместитель руководителя Т1 ИИ, директор по продуктовому развитию Сергей Карпович, в целом за 2024 год доля таких компаний выросла с 62% до 74%, а в управленческих процессах уровень использования нейросетей вырос с 47% до 56%.

По его словам, особенно заметно, как по сравнению с 2023 годом выросла доля компаний, получивших существенный или многократный экономический эффект от использования ИИ. Так, из развивающихся организаций об этом отчитались 40% (+11 п. п. год к году). А среди начинающих бизнесменов и лидеров рынка эта доля достигла 26% и 37% соответственно.

Карпович добавил, что наибольший интерес у предпринимателей вызывают сервисы обработки естественного языка и перспективные методы ИИ. Но также бизнес отмечает достижение положительного эффекта по основным критериям эффективности: скорости, качеству, окупаемости, объективности и персонализации.

Согласно данным последнего опроса ЮMoney и ЮKassa, 86% из 150 опрошенных российских компаний так или иначе пользуются нейросетями. В основном предприниматели прибегают к их помощи для создания текстов (70%), поиска информации (55%) и генерации изображений (52%). По оценке 89% респондентов, нейросети помогают им работать эффективнее.

Опрос также показал, что 45% предпринимателей постоянно используют нейросети в своей работе, а 35% делают это время от времени. Еще 13% пока не пользуются ИИ, но планируют начать в ближайшем будущем. Остальные 7% пока обдумывают эту возможность.