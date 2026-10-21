Российские ретейлеры ускорили оптимизацию розничных сетей на фоне роста издержек и сдержанного потребительского спроса: за III квартал число компаний, сокращающих магазины или пересматривающих стратегию развития, увеличилось на 54%, до примерно 60. По оценке «Infoline-аналитики», в непродовольственной рознице около 90% компаний закрывают больше точек, чем открывают.

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Больше всего компаний, оптимизирующих бизнес, работает в сегменте одежды и обуви — 37 брендов. Еще четыре специализируются на товарах для дома и столько же — на косметике и парфюмерии. Три компании представляют общепит, остальные торгуют электроникой, бытовой техникой и ювелирными изделиями. NF Group ведет такой подсчет с начала 2026 года, поэтому динамику за год в компании не приводят.

По словам заместителя руководителя департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Валерии Шураевой, сети продолжают избавляться от нерентабельных объектов. Среди брендов, пересматривающих развитие, NF Group называет «Стокманн», Lime, Terranova, CR, XC, RE, «Син» и MO из FES Retail, а также сети Redecoro, «Культура дома», «М.Косметик», The Act и Oomph. По данным IBC Real Estate, магазинов стало меньше и у Baon, Colin’s, Elis, Gloria Jeans, O’Stin и брендов Melon Fashion Group.

Не все компании считают происходящее сокращением бизнеса. В «М.Косметик» заявили, что не намерены уменьшать присутствие на рынке и продолжают открывать новые точки. Закрытия отдельных магазинов были, но затронули около 1% сети. Lime сообщил о переходе от франчайзинга к развитию собственных магазинов. Сейчас у бренда 62 точки в России и 12 за рубежом; компания также реконструирует действующие объекты и переводит их в новый формат.

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Президент Baon Илья Ярошенко подтвердил, что сеть оптимизирует портфель с конца 2024 года из-за снижения посещаемости торговых центров. В 2026 году компания закрыла четыре магазина вместо большего числа, предусмотренного первоначальным планом, а с августа приостановила сокращение на фоне восстановления трафика в ТЦ. В то же время Zolla заявила об отсутствии закрытий в III квартале и планах расширения в следующем году. «Снежная королева» с начала года открыла четыре магазина и намерена запустить еще четыре до конца декабря.

По данным NF Group, полностью прекратить работу физических магазинов решили 35% брендов, пересмотревших стратегию. Среди них — марки одежды Present & Simple и Choux, сеть товаров для дома Madame Coco и ювелирный бренд Viva la Vika. Эксперты связывают уход из офлайна не только с финансовыми трудностями, но и с изменением потребительского поведения. Покупатели чаще выбирают товары со скидками, а выручка многих компаний растет медленнее инфляции, отмечает основатель консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.

На рентабельность физических магазинов также давят расходы на персонал, аренду и логистику, а высокая стоимость кредитов сдерживает инвестиции в новые точки. Ретейлеры перераспределяют средства в пользу интернет-продаж, самовывоза и сотрудничества с маркетплейсами. При этом часть сетей не столько сокращает присутствие на рынке, сколько переносит магазины в более выгодные локации, отмечает директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова. По прогнозу гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, количество физических магазинов продолжит снижаться на фоне перетока покупателей в онлайн.

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