Российские бренды одежды укрепили позиции во всех ценовых сегментах — от массового до премиального. Если несколько лет назад локальные марки воспринимались главным образом как доступная замена зарубежным, то теперь покупатели все чаще связывают их с качеством, современным дизайном и узнаваемым стилем. Об этом говорится в исследовании Fashion Consulting Group.

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Крупнейшим остается массовый сегмент — на него, по оценке аналитиков, приходится 75% оборота российского рынка одежды. Средняя ценовая категория занимает 17%, а премиальная — оставшиеся 8%.

Самым устойчивым эксперты считают премиальный сегмент. Хотя около трех четвертей его ассортимента по-прежнему приходится на международные марки, российские дизайнерские бренды за последние годы стали заметнее и увереннее конкурируют за внимание покупателей.

Почти половину премиальной одежды россияне по-прежнему покупают за рубежом, тогда как спрос внутри страны сосредоточен прежде всего в Москве и других крупных городах. В этой категории особенно важны известность марки, качество исполнения, эксклюзивность и статус, который она подчеркивает.

Средний ценовой сегмент остается самым подвижным: при изменении доходов покупатели легко переходят из него либо в более доступную категорию, либо в премиальную. Именно здесь, по оценке аналитиков, сильнее всего изменилось отношение к российским производителям — их марки начали воспринимать как полноценную альтернативу европейским. Главными критериями выбора стали соотношение цены и качества, универсальность вещей и практичность покупки.

Массовый сегмент по-прежнему обеспечивает основную часть продаж и сильнее других реагирует на изменение доходов населения. До 95% покупок в этой категории совершается внутри России, а главным каналом продаж стали маркетплейсы.

Цена, скидки и функциональность по-прежнему определяют выбор в массовом сегменте, однако качество постепенно приобретает больший вес. Российское происхождение марки тоже стало преимуществом, хотя многие отечественные бренды пока недостаточно известны широкой аудитории.

Исследование показало, что отношение к российской одежде постепенно меняется. Раньше локальные марки привлекали покупателей прежде всего доступной ценой, а теперь к ней добавились качество, современный дизайн и доверие к бренду. Благодаря этому отечественные компании смогли выйти за пределы массового рынка и заметнее заявить о себе в среднем и премиальном сегментах.

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