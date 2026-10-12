Российский реестр майнеров цифровой валюты впервые с момента легализации отрасли сократился: за январь—сентябрь 2026 года из него исключили 375 участников, а включили 365. Около 65% выбывших компаний и индивидуальных предпринимателей ушли добровольно, следует из данных ФНС, проанализированных Quattor Advisory. По оценке консультантов, небольшие проекты перестают окупаться из-за высоких расходов на электричество и обслуживание оборудования.

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Основной отток пришелся на индивидуальных предпринимателей: из реестра исключили 254 ИП, тогда как зарегистрировали 204. Более половины выбывших предпринимателей — 54,7% — отказались от майнинга по собственному желанию, остальные прекратили бизнес. Среди всех исключенных участников 32% покинули перечень из-за прекращения предпринимательской деятельности.

Экономика добычи криптовалюты ухудшается из-за сочетания затрат на электроэнергию, обслуживания и устаревания оборудования. Часть предпринимателей уже продает мощности, поскольку первоначальные ожидания от рынка не оправдались, говорит управляющий партнер Quattor Advisory Гайк Мартиросян. В феврале доходность майнинга биткоина опускалась до рекордно низкого уровня на фоне падения курса криптовалюты и роста энергозатрат, отмечают аналитики.

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Дополнительным риском для отрасли могут стать планы Минэнерго повысить тарифы на электроэнергию для майнеров в два-пять раз. На рентабельности также сказываются перебои с интернетом, которые затрудняют работу оборудования и снижают доходность добычи.

После легализации в ноябре 2024 года реестр майнеров постепенно расширялся, но теперь отрасль сталкивается с проверкой бизнес-моделей на устойчивость. По мнению Мартиросяна, майнинг становится полноценным операционным бизнесом, в котором необходимо учитывать не только стоимость криптовалюты, но и затраты, налоги и юридические ограничения. В частности, майнеры не могут применять специальные налоговые режимы, а доход от добычи признается еще до продажи цифровой валюты.

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