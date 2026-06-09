Российские власти готовят отдельные правила для криптовалют, которые считают более рискованными для инвесторов. Речь прежде всего о USDT, USDC и BNB. Для таких активов обсуждаются дополнительные ограничения — комиссии, лимиты на операции и другие механизмы защиты. При этом для неквалифицированных инвесторов планируют сохранить общий предел вложений в криптовалюты на уровне 300 тыс. руб.

Законопроект о регулировании рынка цифровых активов практически готов ко второму чтению. Замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что доступ к отдельным криптовалютам стал одним из самых спорных вопросов при подготовке документа. Среди вариантов обсуждался даже полный запрет некоторых монет, но в итоге участники рынка и регуляторы склонились к модели ограниченного допуска с дополнительными защитными механизмами.

Базовый перечень криптовалют для массового инвестора формируется из крупнейших по капитализации активов. Сейчас в него входят Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB и USDC. Но три позиции из этого списка вызывают у регуляторов особое внимание. Их обращение зависит от иностранных компаний, которые могут вмешиваться в операции пользователей или ограничивать доступ к активам.

Наибольшие вопросы связаны со стейблкоинами USDT и USDC. Эти цифровые активы привязаны к курсу доллара и выпускаются зарубежными структурами. Эмитенты таких токенов могут замораживать средства и ограничивать доступ к отдельным адресам.

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Эмитент USDT ранее сообщал о блокировке активов на $344 млн по запросам американских властей и взаимодействии с 340 правоохранительными ведомствами из 65 государств. Компания Circle, выпускающая USDC, также предусматривает возможность блокировать адреса и замораживать токены.

К активам с повышенным риском относят и BNB, связанный с экосистемой Binance. Эта площадка уже ограничивала работу с российскими клиентами. Похожие опасения эксперты высказывают в отношении OKB и CRO, которые также выпускаются зарубежными криптоплатформами. Представители рынка обращают внимание, что блокчейн остается публичной системой учета операций, поэтому происхождение активов и маршруты их движения можно отследить.

Власти рассматривают несколько способов снизить риски. Помимо дополнительных комиссий обсуждаются обязательное тестирование инвесторов, ограничения на объем сделок, временные задержки при выводе средств и специальные правила перевода криптовалюты на внешние кошельки. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов допускает, что дополнительные сборы могут составить 0,5–2% от суммы операции, а для долларовых стейблкоинов — доходить до 3%.

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После вступления закона в силу купить криптовалюту можно будет через российскую инфраструктуру — биржи, брокерские организации и доверительных управляющих. Для неквалифицированных инвесторов сохранятся ограничения по перечню инструментов и объему вложений. Квалифицированные участники рынка получат более широкий набор доступных активов. Окончательный список криптовалют для массового инвестора определит Банк России, тогда как организаторы торгов смогут самостоятельно формировать предложения для профессиональных клиентов.

Сейчас большая часть операций с цифровыми активами проходит через зарубежные биржи, обменные сервисы, прямые сделки между пользователями и каналы в мессенджерах. Новая модель регулирования должна вывести этот сегмент в официальное правовое поле и создать механизм контролируемого обращения криптовалют. При этом запрет на использование цифровых активов как платежного средства внутри страны сохранится. Центробанк по-прежнему относит криптовалюты к высокорискованным инструментам из-за резких колебаний стоимости и санкционных угроз.

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