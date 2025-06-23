Цифровые платформы в 2024 году обеспечили дополнительное производство товаров и услуг на 6,3 трлн руб., сообщил председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ. Об этом пишут «Ведомости».

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Шаронов в беседе с газетой пояснил, что речь идет о товарах, проданных через маркетплейсы, логистических услугах и созданных производственных активах. Оборот крупнейших платформ составил 12 трлн руб., или 10 млрд сделок, что равно пятой части торгового оборота России.

Эксперт отметил, что, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), 80% продавцов на платформах — малые и средние предприятия, что способствует развитию предпринимательства и созданию рабочих мест. По данным Росстата, в 2024 году на платформах работали 13–15 млн человек, из них 3,7 млн — постоянные пользователи.

Регулирование цифровых платформ — это стратегическая задача, от которой зависит будущее цифровой экономики, заявил Шаронов, подчеркивая необходимость адаптивного подхода, чтобы не подавить рост сектора.

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Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров также отметил рост малого бизнеса и новых брендов на платформах, а также развитие логистики с уменьшением партий и ростом возвратов. Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в свою очередь подчеркнул важность поддержки российских платформ для экспорта, так как они упрощают выход товаров на международные рынки.