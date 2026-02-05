Ведущие отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и розничной торговли направили официальный запрос в правительство с инициативой уравнять в правах онлайн- и офлайн-продажи продовольствия. В письме на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко участники рынка просят распространить действие закона «Об основах госрегулирования торговой деятельности» на продажу продуктов через цифровые маркетплейсы.

Bruno Kelzer/Unsplash

Обращение подписали руководители «Руспродсоюза», Ассоциации компаний омниканальной торговли, а также объединения производителей кондитерских изделий, рыбы, масложировой продукции, хлеба и напитков. Их предложения были направлены аппаратом правительства в Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС для детального рассмотрения.

Инициатива включает три ключевых пункта. Во-первых, авторы предлагают обязать маркетплейсы, торгующие продуктами, работать по тем же правилам, что и обычные торговые сети, включая отказ от комиссионной модели в пользу прямой закупки товара у поставщиков.

Кроме того, в письме содержится призыв запретить платформам вмешиваться в ценообразование продавцов, в том числе путем финансирования скидок за свой счет. Авторы утверждают, что такая практика, сопровождаемая ростом комиссий (в 2025 году, по их данным, до 38% на Wildberries и 44% на Ozon), создает дисбаланс и ведет к монополизации рынка.

Отраслевики также настаивают на усилении контроля за обращением контрафактной и фальсифицированной продукции на онлайн-площадках.

Представители маркетплейсов, в свою очередь, выступают против предложенных мер. В Ozon подчеркивают, что такие ограничения могут ударить по малым региональным производителям, для которых площадки являются ключевым каналом сбыта. По данным компании, с ней сотрудничает более 48 тыс. продавцов продовольствия, большинство из которых — малый и средний бизнес. Wildberries также указывает на социальную роль площадок, особенно в удаленных населенных пунктах, где другой возможности купить продукты может просто не быть.

Эксперты отмечают, что, несмотря на активный рост e-commerce в целом, доля продовольственных товаров в онлайн-продажах остается сравнительно небольшой — около 4,3% от общего оборота розничной торговли продуктами. Дискуссия, таким образом, затрагивает не только условия конкуренции, но и вопросы доступности товаров первой необходимости для потребителей в разных регионах страны.

