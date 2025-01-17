В 2024 году металлургические компании стали активно продавать металлопрокат через собственные онлайн-платформы. Такое решение позволяет им делать поставки, как правило, небольшим клиентам, напрямую. Тенденция наблюдается на фоне снижения спроса со стороны крупных покупателей.

По итогам 2024 года, Российские производители стали нарастили продажи через специализированные маркетплейсы. Одним из таких является «Платферрум». В 2025 году площадка планирует увеличить объем продаж в два раза за счет новых покупателей и сервисов.

Так, у «Северстали» продажи на платформе во втором полугодии 2024 года выросли более чем на 60%, тогда как в первом находились на уровне 2023 года. Ранее в компании сообщали, что в 2023 году через «Платферрум» реализовывалось 12 тыс. тонн металлопроката в месяц.

Таким образом, в 2024 году объем продаж на площадке мог превысить 186 тыс. тонн, что на 28% больше, чем за 2023 год.

В ММК сообщили также, что в 2024 году продажа металлопродукции через собственный маркетплейс увеличилась в 1,9 раза год к году. Через площадку было реализовано 10% всего объема продаж Торгового дома ММК.

По более ранним данным компании, за 2023 год она продала через собственный маркетплейс 80 тыс. тонн. По итогам 2024 года продажи достигли около 152 тыс. тонн.

За последние три года онлайн-площадка «Евраз Маркет» увеличила клиентскую базу в два раза, преимущественно за счет малого и среднего бизнеса, а также компаний, занимающихся индивидуальным жилищным строительством.

В то же время к концу 2024 года на маркетплейсе зафиксировали снижение спроса со стороны крупных застройщиков. Это связано с тем, что покупатели из этого сегмента медленнее других отреагировал на изменение рыночной ситуации. А когда ЦБ отменил действие части популярных льготных ипотечных программ, крупнейшие застройщики скорректировали свои проекты.

60% покупателей на «Платферруме» — предприятия микро- и малого бизнеса, еще около 16% — средние и крупные компании, остальное — индивидуальные предприниматели. Среди всех клиентов 60% заняты в строительстве промышленных, социальных и сельскохозяйственных объектов, 20% — в малоэтажном и индивидуальном строительстве.

В ММК сообщили, что видят потенциал роста в сегменте частного строительства. Пока на ИП приходится от 3 до 4% в общем объеме отгрузок площадки компании.

Эксперты считают, что активизация работы производителей металлопроката с конечными потребителями неизбежна на фоне ожидания стагнации внутреннего спроса и ужесточения ограничений на экспортных рынках.

В «Северстали» оценивают потребление металла в РФ по итогам 2024 года в 43,7 млн тонн, что на 5,7% ниже показателя 2023 года. Сокращение спроса в третьем квартале отмечалось в строительной и энергетической отраслях, на которые приходится около 90% потребления.

По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Ильи Макарова, запуск продаж через собственные маркетплейсы — это попытка увеличить сбыт на внутреннем рынке. Он также отметил, что крупные металлотрейдеры сегодня закупают сталь для дальнейшего экспорта.

Советник Pen & Paper Роман Кузьмин считает, что на фоне активного замещения импорта в РФ больше внимания сейчас уделяется малому и среднему бизнесу, и маркетплейсы как раз упрощают взаимодействие с этим сегментом без посредников.

При этом, по мнению Макарова, управление такими продажами требует от производителей дополнительных затрат на повышение уровня автоматизации и учета мелких клиентов.

Доцент кафедры экономики университета МИСиС Рафаэль Абдулов обращает внимание, что маркетплейсы позволяют отказаться от части сторонних услуг, например по организации складов, логистике и нарезке проката.

В Infoline считают, что объемы продаж металлургов через маркетплейсы могут расти за счет привлечения заказчиков из сферы ЖКХ и инфраструктурного строительства, для которых важны прозрачность и прогнозируемость закупочного процесса.

Напомним, что в 2024 году доля маркетплейсов в общем объеме спроса на складскую недвижимость в России достигла рекордных 85%. Этот показатель практически вдвое больше по сравнению с 2020 годом.