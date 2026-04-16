Правительство переводит цифровизацию госсектора в режим жесткого планирования, внедряя с 2026 года систему ключевых показателей эффективности (КПЭ) для профильных ведомств. Согласно решению профильной подкомиссии, работу 20 министерств начнут оценивать по конкретным показателям внедрения искусственного интеллекта в их деятельность и курируемые ими отрасли.

Как пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, этот механизм станет инструментом прямого контроля и позволит отслеживать и уровень подготовки кадров, и реальные технологические изменения.

Особое внимание в новых регламентах уделено медицине, где к установленному сроку алгоритмы должны обрабатывать половину всех маммографических исследований и четверть снимков КТ и рентгена, что требует почти двукратного роста текущих мощностей.

Промышленный блок через Минпромторг обязуется форсировать оснащение машиностроительных заводов компьютерным зрением и расширить применение интеллектуальных систем прогнозирования качества в химии, используя для верификации данных цифровые паспорта предприятий.

Минтранс, в свою очередь, должен обеспечить интеграцию нейросетей в дорожный контроль для выявления перегруженных фур и добиться кратного увеличения использования беспилотного транспорта.

Нынешний этап внедрения КПЭ рассматривается как подготовительный перед более масштабной программой 2027–2030 годов, когда к административным требованиям добавятся жесткие финансово-экономические показатели. Власти рассчитывают, что такая стратегия даст бизнесу четкие ориентиры для инвестиций, а гражданам обеспечит новый стандарт безопасности и качества услуг.

При этом эксперты «Университета 2035» и Института исследований интернета предупреждают о риске формального подхода, когда ведомства могут стремиться закрыть отчетность за счет упрощенных решений или малозначимых проектов. Аналитики отмечают, что успех реформы будет зависеть от способности государства отличить реальное внедрение сложных интеллектуальных систем от внедрения примитивных алгоритмов ради достижения плановых цифр.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.