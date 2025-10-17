Крупные игроки российского рынка Yandex Cloud, VK Cloud и «Флант» создают Ассоциацию облачно-ориентированных технологий (АОТ) — первую в стране некоммерческую организацию, которая объединит компании и специалистов, работающих с облачными сервисами. Цель проекта — развивать стандарты и архитектуру cloud-native решений, продвигать отечественные open source-инициативы и объединить профессиональное сообщество, рассказали «Инку» в пресс-службе Yandex Cloud.

Ассоциация открыта для всех участников рынка: партнерами смогут стать компании, использующие облачные технологии, а участниками — разработчики, DevOps-инженеры и архитекторы. Статус партнера предполагает ежегодные взносы, направляемые на развитие проектов и поддержку open source-инфраструктуры.

Главная задача АОТ — стандартизировать подходы к внедрению cloud-native решений — подхода к разработке и развертыванию приложений, который использует преимущества облачных платформ — и сделать ключевые технологии доступными для бизнеса. Это позволит компаниям оптимизировать инфраструктуру, снизить издержки и повысить масштабируемость проектов. Участники также планируют поддерживать развитие отечественных инструментов в открытых источниках и образовательных инициатив в сфере облачных технологий.

По словам руководителя Yandex Cloud Григория Атрепьева, объединение поможет создать пространство для коллаборации и совместных разработок, «в том числе с открытым кодом». Директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко в свою очередь добавил, что новая ассоциация станет логичным продолжением семилетней работы по развитию kubernetes-сообщества в России.

Глава «Фланта» Александр Титов при этом отметил, что ассоциация поможет объединить крупнейших игроков рынка и независимых инженеров, «чтобы ускорить развитие всей cloud-native индустрии». Компания также проведет ежегодное исследование State of DevOps Russia, результаты которого лягут в основу программ АОТ.

Cloud-native — это подход к разработке и эксплуатации цифровых сервисов, при котором приложения изначально создаются для работы в облаке. Он позволяет компаниям быстро обновлять продукты, масштабировать мощности по запросу и не зависеть от конкретного вендора. Для бизнеса это означает сокращение затрат на инфраструктуру и повышение устойчивости проектов даже при резких изменениях нагрузки.