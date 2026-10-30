Покупателям зарубежных интернет-магазинов не придется платить отдельные 100 руб. за каждую посылку: правительство решило исключить этот сбор из налоговых поправок. Вместо двух видов платежей власти намерены ввести один — НДС по ставке 22% на все товары, заказанные за границей. Об этом на заседании Госдумы сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

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Отказ от фиксированного сбора планируется оформить ко второму чтению законопроекта о поправках в Налоговый кодекс. В первоначальном варианте документа предлагалось взимать по 100 руб. с каждой зарубежной посылки стоимостью менее €200. Теперь эту норму намерены убрать, сохранив налог на добавленную стоимость.

Нынешние правила предусматривают таможенный платеж только для товаров дороже €200 или тяжелее 31 кг. В первом случае он составляет 15% от суммы превышения лимита, во втором — €2 за каждый лишний килограмм. Распространить сбор на все зарубежные покупки власти предложили в конце сентября. В Минфине объясняли это стремлением поставить российских и иностранных продавцов в более равные условия.

Налоговая реформа затронет трансграничную торговлю с 2027 года: для зарубежных товаров сразу установят ставку НДС 22%. От идеи вводить налог постепенно — начиная с 5–7% в 2027 году и доводя его до 22% к 2030-му — правительство также отказалось. Обязанности налоговых агентов возложат на российские онлайн-площадки.

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По данным Infoline, за январь—сентябрь 2026 года объем трансграничной интернет-торговли составил 320 млрд руб. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Однако доля таких покупок остается небольшой: в январе—июле на них пришлось 3,4% всех онлайн-продаж в стране.

Отмена дополнительного сбора снижает первоначально запланированную нагрузку на покупателей, но введение НДС может изменить экономику зарубежных заказов. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предупреждает, что одновременное применение двух платежей могло бы вытолкнуть часть спроса в нелегальный сегмент. Особенно заметным фиксированный сбор был бы для недорогих товаров: 100 руб. составляют не менее 10% стоимости многих таких покупок.

Разница в цене между российскими и иностранными предложениями при этом может сохраниться даже после изменения правил. По словам партнера One Story Ольги Сумишевской, отдельные категории, включая мебель, за рубежом стоят на 20–40% дешевле. Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев отмечает, что ставка НДС в 22% способна повлиять на спрос и ассортимент прежде всего в тех категориях, где российский рынок предлагает ограниченный выбор.

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