Покупки товаров из-за рубежа через электронные площадки могут стать заметно дороже. Минфин предлагает взимать с таких операций НДС по стандартной ставке 22%, причем обязанность по расчету и перечислению налога хотят возложить на торговые площадки.

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Сейчас иностранные товары, которые россияне заказывают через трансграничные сервисы, освобождены от НДС. Ведомство предлагает изменить этот порядок, чтобы российские и зарубежные продавцы работали в более сопоставимых налоговых условиях.

Налог предполагается считать непосредственно при оформлении заказа. Площадка будет определять его размер исходя из стоимости конкретного товара и выступать налоговым агентом. Покупателю самостоятельно регистрироваться для уплаты НДС не потребуется.

Новые правила хотят распространить на весь диапазон трансграничных покупок. Они затронут как отправления стоимостью до €200, так и более дорогие товары, для которых сейчас действуют таможенные платежи.

Одновременно Минфин предлагает изменить правила для почтовых отправлений. За посылки с товарами для личного пользования стоимостью до €200, поступающие из-за рубежа, предлагается установить сбор в размере 100 руб. за отправление.

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Для контроля за такими операциями планируется создать отдельный механизм администрирования. Трансграничную электронную торговлю хотят выделить в специальную категорию, ввести отдельную декларацию и определить оператора электронной торговли.

Новые платежи могут напрямую отразиться на конечной стоимости заказов. По оценке СДЭК.Shopping, при переходе на ставку 22% в 2027 году зарубежные товары в среднем могут прибавить в цене 15–25%. В некоторых товарных категориях рост окажется выше.

Для российских продавцов изменение правил способно убрать часть ценового разрыва с иностранными конкурентами. В «Точке» отмечают, что зарубежный бизнес сейчас получает преимущество благодаря особенностям трансграничного налогообложения. При этом участники рынка допускают сокращение ассортимента и усиление позиций китайских продавцов, которые смогут компенсировать часть новых издержек более низкой себестоимостью.

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