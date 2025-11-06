Российские сотовые операторы начали активно внедрять доступ к нейросетям в качестве дополнительной услуги для абонентов. Этот тренд стал ответом на высокую конкуренцию на насыщенном рынке, где традиционные услуги связи уже не являются достаточным конкурентным преимуществом, пишут «Известия».

Freepik

В условиях высокой конкуренции и ограниченности традиционных рыночных ниш такие компании, как МТС, «Билайн», Yota, «Мегафон» и Tele2, стали предлагать клиентам различные форматы взаимодействия с искусственным интеллектом.

МТС, запустившая сервис в начале ноября, делает ставку на готовые сценарии общения, что избавляет пользователей от необходимости формулировать сложные запросы. «Билайн» и Yota пошли по пути создания «витрин нейросетей», предоставляя через мини-приложения в Telegram и VK доступ к широкому спектру моделей — от ChatGPT и Claude до YandexGPT и Grok, — без необходимости использования зарубежных карт или прохождения сложной регистрации.

Эксперты отмечают, что основным массовым конкурентом в России остается «Алиса» от «Яндекса». В ближайшее время она получит новые функции через ИИ-агентов, например, сможет самостоятельно бронировать столики или записывать в салоны красоты. Операторские же решения позиционируются как удобное промежуточное звено, упрощающее доступ к сторонним, в том числе зарубежным, нейросетям.

Однако эта бизнес-модель сопровождается существенными рисками. Часть предлагаемых нейросетей, таких как DeepSeek, и так доступна бесплатно, а продажа доступа к заблокированным в России сервисам (Claude, Gemini) может быть расценена их владельцами как нарушение санкций.

Это грозит ужесточением блокировок и персональными санкциями против руководства операторов. Исторический прецедент также не внушает оптимизма: аналогичная попытка монетизировать сервисы «умного дома» 10–12 лет назад завершилась тем, что потребители выбрали самостоятельные решения, минуя операторов.

Таким образом, текущая стратегия операторов выглядит как попытка извлечь краткосрочную выгоду из рыночного тренда, однако её долгосрочная устойчивость остается под вопросом из-за значительных юридических и репутационных рисков.