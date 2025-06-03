Подростки от 14 до 17 лет хотят зарабатывать в среднем 35 тыс. руб. в месяц, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру». За последние 12 месяцев число резюме юных соискателей выросло на 15%, достигнув 56 тыс. Подробности — в распоряжении «Инк.»

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Авторы исследования отмечают, что в предыдущие годы увеличение числа резюме подростков начиналось в апреле, в этом году достаточно высокие показатели уже с февраля — с декабря 2024 года за два месяца их количество увеличилось в два раза.

Наибольший прирост резюме (+30%) отмечен среди 17-летних, при этом девушки составляют 54% соискателей, мужчины — 46%.

Среди самых популярных у подростков вакансий — официанты, бармены, бариста, упаковщики, курьеры и разнорабочие. За год снизилась востребованность позиций продавцов, промоутеров, администраторов и кладовщиков. Лидерами по росту резюме стали менеджеры по продажам (+58%), разнорабочие (+32%), операторы контактных центров (+31%), уборщики (+28%) и упаковщики (+14%).

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Зарплатные ожидания подростков выросли на 16%, достигнув в среднем 35 тыс. руб. Наибольший рост желаемого заработка зафиксирован у курьеров (+49%, 35,1 тыс. руб.), грузчиков (+43%, 44,3 тыс.), продавцов-консультантов (+46%, 37,4 тыс.), официантов (+37%, 35,5 тыс.), уборщиков (+35%, 27 тыс.) и разнорабочих (+27%, 36,9 тыс.).