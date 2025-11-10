Подавляющее большинство россиян — 85% — позитивно воспринимают появление лимитированных коллекций продуктов и напитков. Таковы данные исследования, проведенного сервисом Anketolog.ru среди 2000 респондентов.

Freepik

Более двух третей опрошенных (68%) признались, что приобретали ограниченные серии, которые произвели на них настолько благоприятное впечатление, что у них возникло желание видеть эти продукты в постоянном ассортименте бренда.

Наиболее востребованными категориями в этом сегменте оказались сладости (45%), безалкогольные напитки и снеки (по 41%). Значительно реже потребители обращают внимание на лимитированные версии чая и кофе (12%), мороженого (10%) и молочной продукции (6%). Основными точками покупки служат гипермаркеты и супермаркеты (72%), магазины у дома (28%) и маркетплейсы (22%).

В качестве главных мотивов приобретения ограниченных серий россияне называют желание попробовать новинку (58%), интересный вкус (47%) и привлекательный дизайн упаковки (30%). Для половины покупателей вкусовые качества превалируют над оформлением, тогда как 36% респондентов считают оба параметра одинаково значимыми.

К ключевым преимуществам лимитированных продуктов потребители относят возможность познакомиться с новыми вкусами и экспериментировать (66%), уникальность предложения (52%) и оригинальный дизайн (47%). Среди недостатков чаще всего отмечаются повышенная цена (57%) и ограниченная доступность в продаже (39%).

Исследование также показало, что 70% россиян готовы платить больше за продукты из ограниченных коллекций, особенно если это сезонные предложения или результат коллаборации брендов. При этом 77% опрошенных хотели бы получить такой товар в подарок, а 11% уже имеют опыт перепродажи лимитированных версий.

Среди продуктов, по которым потребители особенно скучают после окончания выпуска, — лимитированные версии Lays (8%), Coca-Cola (4%) и Milka (3%). Также в числе запомнившихся limited edition респонденты назвали продукты брендов Pepsi, Oreo, Fanta, Kinder, Raffaello, Heinz, Ritter Sport и Bounty.