Аналитики «Дзен» выяснили, за что россияне любят игру The Sims и какие персонажи у них являются самыми любимыми. Исследование приурочено к 25-летию культовой игры, которое отмечается 4 февраля. В исследовании приняли участие 1 238 респондентов, из них 47% мужчин и 53% женщин. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Больше половины (53%) опрошенных россиян хотя бы раз играли в The Sims. Еще 16% слышали про эту серию игр, а 12% читали и смотрели контент, связанный с ними.

Чаще всего россияне относятся к The Sims как к эффективному способу поднять себе настроение (45%). 23% видят в игре возможность смоделировать свою идеальную жизнь, а 21% — весело провести время с друзьями. Для 16% опрошенных серия игр стала источником любимых мемов и шуток.

В самой игре россияне больше всего любят создавать новых персонажей. Такой вариант выбрали 63% опрошенных. Любимое занятие 54% — вымещать на героях плохое настроение, а 37% –– развивать их навыки.

Больше трети (37%) респондентов предпочитают строить и обустраивать дома, а еще четверть (27%) –– развивать отношения с другими героями. Еще 5% опрошенных отметили, что в The Sims им больше всего нравится строить карьеру.

Среди любимых персонажей 22% опрошенных назвали Бойда Вейнрайта (из мира The Sims 3, Сансет Вэлли). Второе место заняла Белла Гот. Ее выбрали 9% респондентов.

В рейтинг персонажей также вошел муж Беллы Мортимер Гот, которого выбрали 7,4%. Кроме того, участники опроса отметили Вора (5%), Грустного Клоуна и Медведицу Клэр (по 3%).

Среди любимых городов из вселенной The Sims россияне называли Сансет Вэлли (32%), Мунлайт Фолз (11%) и Исла Парадисо (10%). Помимо этого, в рейтинг вошли Твинбрук, Бриджпорт (по 8%), Аппалуза Плейнс и Верона (по 4%).

Среди самого популярного контента про The Sims 30,5% россиян предпочитают короткие смешные видеоролики. На втором месте — мемы про серию игр (29%), а на третьем — тесты по мотивам симулятора (15%).

В топ также вошли новости про игровую линейку (7%) и длинные статьи с лайфхаками или пасхалками из The Sims (6%).

Большинство игроков The Sims использовали чит-коды в симуляторе. 52% участников опроса увеличивали с их помощью число игровой валюты. Еще 9% отметили, что чит-коды помогали им строить или разрушать здания, а 7% отключали таким образом режим старения. 23% россиян заявили, что не использовали их в игре.

Любимый чит-код из The Sims для 59% опрошенных — motherlode. Он увеличивает количество игровой валюты. 17% респондентов использовали чаще чит-код sims.fill_all_commodities, который удовлетворяет потребности всех персонажей. Еще 12% отметили rosebud, который дает персонажу игровую валюту.

Напомним, что Electronic Arts недавно представила современные версии The Sims 1 и 2 на мероприятии Sims Nostalgia Now. Обе части игры создатели обещали адаптировать для современных платформ и переиздать на ПК до конца января.