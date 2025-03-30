Минпромторг России включил в перечень критической продукции в сфере строительных материалов железобетонные изделия и модульные префаб-конструкции, сообщает пресс-служба ведомства. Теперь производители этих элементов смогут получить льготные кредиты от Фонда развития промышленности (ФРП).

Фото: Freepik

Речь идет о финансировании всех этапов создания и модернизации производства: от разработки новых технологий до выхода первой партии продукции на рынок, отметили в Минпромторге.

Префаб-технология предполагает использование при строительстве зданий готовых конструкций, изготовленных на заводе. Это могут быть как отдельные префаб-панели (фасадные и внутренние стены, перегородки и т. д.), так и целые модули — готовые помещения разного назначения, которые на стройплощадке остается только смонтировать на фундамент и подвести коммуникации.

В ведомстве добавили, что господдержка охватывает затраты на:

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР);

интеллектуальную собственность;

инжиниринг;

приобретение оборудования;

маркетинг;

оплату труда работников.

В декабре 2024 года эксперты назвали основные тренды загородного строительства. По мнению сооснователя архитектурного бюро Osetskaya.Salov Александра Салова, на рынке будет представлено больше решений по домокомплектам, модульным конструкциям и префаб-панелям.