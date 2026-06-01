Перед летними каникулами российский рынок труда отметился всплеском спроса на несовершеннолетних работников. По данным hh.ru, в апреле и мае работодатели разместили свыше 1,8 тыс. вакансий для подростков — на 43% больше, чем месяцем ранее. Этот рост обусловлен не только сезонным фактором, но и устойчивым кадровым дефицитом при рекордно низком уровне безработицы (2,2%).

Активнее всего подростков приглашают в сферы, где летом обычно не хватает рук: в общепит, розничную торговлю, доставку, складскую логистику и индустрию досуга. Им предлагают множество позиций, курьеров и официантов, аниматоров и помощников на мероприятиях. При этом уровень зарплат порой оказывается весьма ощутимым: аниматоры могут получать до 1,3 тыс. руб. в час, специалисты по выгулу животных — до 2 тыс. руб., курьеры — до 5 тыс. руб. за день, а официанты и сборщики заказов — свыше 50 тыс. руб. ежемесячно.

Со стороны соискателей тоже наблюдается подъем активности: число резюме от кандидатов младше 18 лет выросло с 66 тыс. в марте до 88 тыс. к маю. Многие подростки не ставят целью постоянное трудоустройство — для них это шанс изучить рынок, понять специфику разных профессий и оценить свои возможности.

Примечательно, что интересы молодежи постепенно смещаются в сторону цифровых направлений. Наряду с классическими подработками растет спрос на вакансии в сфере контента и онлайн‑услуг: подростки интересуются SMM, копирайтингом, веб‑дизайном, программированием и администрированием интернет‑ресурсов. Упростить выход на рынок помогают инструменты искусственного интеллекта — с их помощью стало быстрее и проще готовить резюме и искать подходящие предложения.

Трудоустройство несовершеннолетних регулируется строгими нормами. Подростки 14–15 лет вправе работать не более 4 часов в день, 15–16 лет — не более 5 часов, а 16–17 лет — до 7 часов. Закон запрещает привлекать их к вредным и опасным работам, а также к деятельности в сфере алкоголя, табака и ночных заведений.

Даже для летней подработки рекомендуется оформляться официально, так как трудовой договор дает стаж и социальные гарантии. В качестве альтернативы доступны самозанятость (с 14 лет при согласии родителей) и регистрация в качестве ИП — в России уже более 3,5 тыс. таких предпринимателей младше 18 лет.

Первый трудовой опыт, по мнению специалистов, помогает подросткам развить коммуникативные навыки, научиться планировать время и грамотно распоряжаться деньгами. При этом приоритет остается за учебой, поэтому оптимальной считается краткосрочная или сезонная занятость, позволяющая совместить профессиональные пробы с образовательными задачами.

