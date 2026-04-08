Российские школьники от 14 до 17 лет все реже рассматривают работу курьерами или упаковщиками. За последние 12 месяцев они направили потенциальным нанимателям около 1 млн анкет. Приблизительно 300 тыс. из них пришлись на творческие и ИТ-специальности. Такие результаты получили аналитики hh.ru, изучившие базу своего кадрового портала совместно с организаторами профориентационной программы «Билет в будущее».

Хотя рынок труда предлагает десятки тысяч позиций для разнорабочих и доставщиков, подростки практически игнорируют эти вакансии. Вместо этого они стремятся занять места, связанные с ведением аккаунтов в социальных сетях, созданием текстов, наполнением сайтов и проектированием интерфейсов. На должности программистов и разработчиков было подано около 50 тыс. откликов.

Предприниматели, однако, не горят желанием привлекать школьников. Руководитель компании «Аппликатура» Константин Кононов объяснил, что у бизнеса нет свободных ресурсов для обучения подростков. Даже крупные технологические корпорации, располагающие собственными образовательными программами, сейчас не могут позволить себе подобные траты, отметил бизнесмен.

По мнению Кононова, у соискателей младше 18 лет нет нужных теоретических знаний и практических навыков. Инвестировать в их подготовку бессмысленно, поскольку через несколько месяцев они покинут рабочее место ради учебы. Поэтому его фирма нанимает только кандидатов с высшим образованием.

Многие работодатели молодежи не доверяют, считая, что альфа и зумеры не держатся за одно место и с трудом подчиняются корпоративным нормам. Однако к их преимуществам относится умение генерировать нестандартные идеи, заметил основатель PR-агентства «Соломка» Дмитрий Захарьев. Кроме того, подростки быстрее взрослых осваивают новые цифровые инструменты, хотя им свойственно переоценивать уровень своего профессионализма.

Читайте также Исследование: зумеры опередили старших коллег в трудовом энтузиазме

Другим талантом юных соискателей считается видеопроизводство и монтаж. Такие специалисты способны привнести свежий взгляд в создание контента. Заказчики, отмечает Захарьев, охотно привлекают молодежь и доверяют им управление своими аккаунтами в соцсетях.



Для подростков диджитал-сфера кажется наиболее легким путем в профессию. Но реальные доходы в индустрии заметно упали, констатировал основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак. Юные соискатели на позиции SMM-специалистов рассчитывают на 80−100 тыс. руб. ежемесячно, однако рынок предлагает им 50−60 тыс. При этом нередко школьников приглашают на стажировку без какого-либо вознаграждения вовсе.

Самым доступным для освоения направлением Пак назвал деятельность создателей пользовательсткого контента (UGC-креатора), который создает визуальный контент для коммерческих брендов. Он получает фиксированную ставку плюс надбавки за выполнение ключевых показателей. Работать удаленно можно одновременно на несколько заказчиков. Самостоятельные дизайнеры также становятся все более востребованными: мелкие предприниматели не в состоянии оплачивать услуги крупных агентств и обращаются к более дешевым исполнителям.

Современный работник должен быть универсалом, считают опрошенные эксперты. Быстрее всего этого можно достичь, освоив взаимодействие с нейросетями. Бизнес уже перестроился под этот тренд: за год количество вакансий для специалистов по искусственному интеллекту увеличилось вдвое. Предлагаемая зарплата в этой области превысила 300 тыс. руб. в месяц.

