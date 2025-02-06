Аналитики рекрутингового агентства Unicorn Search выяснили, что в 2024 году российские работодатели стали чаще задумываться об увольнении сотрудников. Для исследования был проведен анализ внутренних данных агентства, а также опрос работодателей и сотрудников различных отраслей. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Согласно результатам проведенного исследования, работодатели стали на 18% чаще интересоваться процедурой увольнения сотрудников. В это же время интерес работников к дополнительным выплатам после ухода из компаний вырос на 9%.

Основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» и HR-профайлер Дарья Баркова пояснила, что компании стали более тщательно подходить к вопросам увольнений, желая минимизировать юридические риски и избежать конфликтных ситуаций. Эта процедура требует точного соблюдения законодательства и прозрачности со стороны работодателя.

Помимо этого, она отметила, что в связи с экономической нестабильностью бизнес вынужден пересматривать свои кадровые стратегии, что также влияет на рост внимания к процессам увольнения.

Интерес сотрудников к дополнительным выплатам при увольнении стал естественным трендом на фоне растущей осведомленности о трудовых правах. А компенсации в условиях неопределенности являются важной финансовой поддержкой.

Работники хотят понимать, какие меры поддержки может предоставить работодатель в случае увольнения. Определенность в этом вопросе становится значимым фактором при выборе компании.

На фоне этих изменений растет также интерес к повышению эффективности работы сотрудников. В 2024 году заинтересованность работодателей к возвращению сотрудников в офис выросла на 53%. По мнению многих, такой формат помогает лучше контролировать процессы и вовлеченность команды.

В то же время удаленный формат все еще популярен, и работодатели стараются находить баланс, внедряя инструменты контроля и мониторинга. Интерес к этим процессам увеличился за год на 44%.

Компании также обращают больше внимания на мотивацию сотрудников, понимая, что это ключ к высокой продуктивности и удержанию специалистов в команде. Вместе с тем сами сотрудники интересуются этим вопросом на 38% чаще.

Напомним, что ранее аналитики выяснили, по каким причинам увольняются россияне. Главной причиной стал отказ работодателя повышать зарплату. Также к смене работы может подтолкнуть профессиональное выгорание, стресс или состояние здоровья.