Сервис «Работа.ру» и «СберАналитика» провели исследование и выяснили, по каким причинам увольняются россияне. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. россиян из всех регионов. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Главной причиной стал отказ работодателя повышать зарплату. Ее указали 35% опрошенных. Еще 34% сообщили, что покинули прежнее место работы из-за профессионального выгорания, стресса или состояния здоровья. Для 24% весомым доводом стало отсутствие карьерного роста.

18% респондентов уволились из-за конфликтов с коллегами и начальством. 17% предпочли уделять больше времени семье и личной жизни. Еще 12% участников исследования сообщили о желании работать рядом с домом, а 6% — переехать в другой город или страну.

При этом 8% опрошенных никогда не увольнялись. 16% указали такие причины, как закрытие фирмы, уступка рабочего места своему ученику и переработки.

Участники опроса в возрасте 18–34 лет чаще всего увольнялись из-за профессионального выгорания, стресса или состояния здоровья (48%), отсутствия карьерного роста (31%) и неготовности работодателя повышать зарплату (29%).

Респонденты от 35 до 49 лет уходили из-за неготовности работодателя повышать зарплату (37%), профессионального выгорания, стресса или состояния здоровья (36%) и отсутствия карьерного роста (26%).

Эксперты выяснили, что работники образования (69%), здравоохранения (63%), финансов (59%) и государственного управления (58%) чаще переходят на новое место по тому же профилю. При этом средний прирост по заработной плате для них не превышает 10%.

Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, сферы услуг, транспортировки и хранения чаще всего переходят в компании в сфере обрабатывающей промышленности. На новом месте они получают существенную прибавку к заработной плате — до 30%.

Около трети респондентов, ранее работавших в IT-компаниях, перешли в финансовый сектор. Это связано с активным развитием финансовых технологий, а также созданием цифровых экосистем вокруг финансовых институтов. Прирост по уровню заработной платы для данной группы составляет около 19,5%.

Ранее исследователи выяснили, какие бенефиты или программы, льготы и привилегии предоставляют работодатели своим сотрудникам с целью улучшить их работоспособность, удовлетворенность и общее благополучие. Самой важной опцией, которую отметили респонденты, стала материальная поддержка в разных жизненных ситуациях.