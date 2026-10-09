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Российские работодатели стали реже бороться за увольняющихся сотрудников

Российские компании все реже пытаются удержать увольняющихся сотрудников повышением зарплаты или улучшением условий труда. За два года доля работодателей, которые полностью отказались от контрофферов, выросла с 10 до 22%, а тех, кто готов удерживать только отдельных специалистов, сократилась с 63 до 58%, следует из опроса SuperJob среди 1000 представителей кадровых служб.

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Активно предлагать встречные условия в ответ на заявление об уходе теперь готовы 17% компаний против 25% в 2024 году. Работодатели пересматривают подход к удержанию персонала на фоне охлаждения найма и роста конкуренции среди соискателей: по данным SuperJob, за год количество вакансий сократилось на 18%, а резюме стало на 32% больше.

Сдвиг в пользу работодателей отражается и в статистике hh.ru. В сентябре индекс конкуренции достиг 8,5 резюме на вакансию. Число активных вакансий за год уменьшилось на 13%, тогда как количество активных резюме выросло на 15%. В таких условиях бизнесу уже не приходится столь активно конкурировать за каждого сотрудника, как в период кадрового дефицита.

При этом нехватка квалифицированных специалистов сохраняется. По данным hh.ru, 93% работодателей отмечают дефицит необходимых компетенций у кандидатов. Поэтому конкуренция за персонал становится более избирательной: компании могут отказываться от попыток удержать всех подряд, но продолжать бороться за работников с востребованными навыками, отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

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Позиция кадровых специалистов меняется медленнее, чем практика компаний. Всегда удерживать уходящих сотрудников считают необходимым 23% HR-специалистов против 24% в 2024 году. Еще 68% выступают за контрофферы только в отдельных случаях, а 6% не поддерживают такую практику.

Контроффер позволяет работодателю избежать расходов и времени на поиск замены, однако у этого решения есть и обратная сторона. По мнению гендиректора Cornerstone Владислава Быханова, регулярные встречные предложения повышают зарплатные ожидания сотрудников и могут приучить их использовать угрозу увольнения как способ добиться прибавки. На фоне ослабления кадрового дефицита компании все чаще предпочитают не повышать ставки в борьбе за персонал, а точечно удерживать действительно ценных специалистов.

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