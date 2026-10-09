Российские компании все реже пытаются удержать увольняющихся сотрудников повышением зарплаты или улучшением условий труда. За два года доля работодателей, которые полностью отказались от контрофферов, выросла с 10 до 22%, а тех, кто готов удерживать только отдельных специалистов, сократилась с 63 до 58%, следует из опроса SuperJob среди 1000 представителей кадровых служб.

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Активно предлагать встречные условия в ответ на заявление об уходе теперь готовы 17% компаний против 25% в 2024 году. Работодатели пересматривают подход к удержанию персонала на фоне охлаждения найма и роста конкуренции среди соискателей: по данным SuperJob, за год количество вакансий сократилось на 18%, а резюме стало на 32% больше.

Сдвиг в пользу работодателей отражается и в статистике hh.ru. В сентябре индекс конкуренции достиг 8,5 резюме на вакансию. Число активных вакансий за год уменьшилось на 13%, тогда как количество активных резюме выросло на 15%. В таких условиях бизнесу уже не приходится столь активно конкурировать за каждого сотрудника, как в период кадрового дефицита.

При этом нехватка квалифицированных специалистов сохраняется. По данным hh.ru, 93% работодателей отмечают дефицит необходимых компетенций у кандидатов. Поэтому конкуренция за персонал становится более избирательной: компании могут отказываться от попыток удержать всех подряд, но продолжать бороться за работников с востребованными навыками, отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

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Позиция кадровых специалистов меняется медленнее, чем практика компаний. Всегда удерживать уходящих сотрудников считают необходимым 23% HR-специалистов против 24% в 2024 году. Еще 68% выступают за контрофферы только в отдельных случаях, а 6% не поддерживают такую практику.

Контроффер позволяет работодателю избежать расходов и времени на поиск замены, однако у этого решения есть и обратная сторона. По мнению гендиректора Cornerstone Владислава Быханова, регулярные встречные предложения повышают зарплатные ожидания сотрудников и могут приучить их использовать угрозу увольнения как способ добиться прибавки. На фоне ослабления кадрового дефицита компании все чаще предпочитают не повышать ставки в борьбе за персонал, а точечно удерживать действительно ценных специалистов.

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