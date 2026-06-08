Российский рынок труда постепенно выходит из перегрева после нескольких лет острого кадрового дефицита. По данным Банка России, компании стали осторожнее нанимать сотрудников, а нехватка персонала уже не выглядит такой критичной, как в 2023−2024 годах.

Мониторинг ЦБ показывает, что во втором квартале 2026 года компании стали строить самые осторожные планы по расширению штата с третьего квартала 2020 года. Одновременно доля предприятий, которым не хватает работников, в мае опустилась до минимума почти за три года.

Еще один сигнал — сокращение спроса на новых сотрудников. По оценке аналитиков, в первом квартале на каждые 100 занятых приходилось 3,4 открытой вакансии с учетом сезонной корректировки. Это самый низкий показатель с начала 2024 года. Спрос на персонал снизился в большинстве отраслей.

На рынке онлайн-рекрутинга этот разворот виден еще лучше. Количество активных вакансий на крупнейших площадках за год сократилось примерно на треть, а число размещенных резюме выросло почти на 40%. Это говорит о постепенном восстановлении баланса между работодателями и соискателями после периода жесткой конкуренции за сотрудников.

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При этом официальная безработица остается стабильной. В апреле показатель сохранился на рекордно низком уровне 2,2%, близком к историческим минимумам. В ЦБ отмечают, что нехватка кадров постепенно отходит на второй план. Индекс обеспеченности предприятий работниками в первом квартале улучшился по сравнению с концом прошлого года и приблизился к средним значениям 2023 года.

Эксперты объясняют это особенностями российского рынка труда. Компании чаще сокращают число вакансий и замедляют набор новых сотрудников, чем идут на массовые увольнения. Помимо этого, на рынок продолжают влиять демографические ограничения, снижение притока трудовых мигрантов и развитие платформенной занятости.

Несмотря на общее ослабление кадрового напряжения, структурный дефицит работников сохраняется в ряде отраслей. По данным Банка России, сильнее всего нехватка персонала ощущается в сельском хозяйстве, электроэнергетике, транспортно-логистическом секторе и отдельных производственных направлениях. Высоким остается спрос на инженеров, квалифицированных рабочих и технических специалистов.

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Одновременно работодатели все чаще отказываются от активного расширения штата и предпочитают удерживать уже имеющихся сотрудников. Регулятор обращает внимание, что многие компании сохраняют персонал даже при снижении загрузки, потому что опасаются новых трудностей с наймом в будущем. Из-за этого работники медленнее переходят в сектора, где спрос на кадры остается высоким.

Даже при охлаждении рынка труда зарплаты продолжают расти. В первом квартале реальные доходы работников увеличились на 8,7% в годовом выражении, а номинальные — на 15,1%. Однако аналитики считают, что такие высокие показатели во многом связаны с индексацией МРОТ, выплатой годовых премий и эффектом низкой базы прошлого года.

В Банке России и экспертном сообществе сходятся во мнении, что рынок труда входит в фазу постепенной нормализации. Но говорить о полном исчезновении кадрового дефицита пока рано. Наиболее вероятный сценарий — дальнейшее снижение перегрева без резкого роста безработицы. При этом нехватка квалифицированных специалистов в отдельных отраслях может сохраняться еще несколько лет.

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