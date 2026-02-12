Российский бизнес адаптируется к новой экономической реальности, перекраивая системы оплаты труда. До 40% работодателей уже заморозили индексацию зарплат или планируют это сделать в ближайшее время. Такие данные привела Ольга Федченко, руководитель HR-блока СК10.

Anastassia Anufrieva/Unsplash

Под удар попала прежде всего переменная часть дохода. Компании не спешат полностью отказываться от премий, но меняют правила игры. Самый популярный инструмент — ужесточение KPI: чтобы получить бонус, теперь нужно работать больше и эффективнее. Также работодатели практикуют откладывание выплат и замену регулярных премий разовыми вознаграждениями.

В зоне риска — менеджеры среднего звена, сотрудники бэк-офиса и новички. Их доход пересматривают чаще всего, поскольку их вклад в выручку не всегда очевиден. Легче всего под сокращение бонусов попадают строительная отрасль, промышленность, IT и маркетинг.

При этом фиксированные оклады компании трогать опасаются. Снижение базовой ставки, по словам эксперта, почти гарантированно запускает волну увольнений и подрывает доверие к работодателю. Поэтому зарплаты остаются нетронутыми у дефицитных инженеров, топ-менеджеров, редких специалистов и сотрудников, чей доход напрямую привязан к выручке.

В качестве компенсации компании предлагают гибкий график, удаленку, сохранение ДМС и карьерные треки. Но Федченко предупреждает: «плюшки» работают лишь тогда, когда базовый доход сохранен. Если сотрудник начинает терять в деньгах, никакие бенефиты его не удержат.

Эксперт отмечает, что рынок труда входит в фазу «новой нормы», где нет места избыточным тратам: выиграют те работодатели, кто не будет экономить на честности и доверии.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.