Российская HR-технологическая компания Skillaz запустила новый функционал для работы с корпоративными целями. Модуль «Цели» предназначен для систематизации процессов постановки и контроля задач в организациях. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

Tirachardz/Freepik

Разработка появилась как ответ на распространенную проблему — во многих компаниях цели фиксируются разрозненно: в электронных таблицах, корпоративных чатах или остаются неформализованными.

Модуль представляет собой комплексный инструмент, который:

объединяет процессы постановки, контроля и анализа выполнения задач;

обеспечивает прозрачность рабочих процессов для всех участников;

позволяет декомпозировать стратегические цели на конкретные измеримые действия;

автоматизирует отслеживание прогресса с помощью встроенных метрик.

Модуль интегрирован с другими компонентами платформы Skillaz, включая системы обучения и оценки компетенций. При постановке целей сотрудники могут получать рекомендации по необходимым курсам или навыкам.

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По словам директора по продукту Skillaz Андрея Синякина, разработка направлена на повышение прозрачности процессов управления эффективностью. Решение адаптируется под разные типы бизнеса — от производственных предприятий до ИТ-компаний.

Внедрение модуля происходит при поддержке специалистов платформы, которые помогают настроить систему под конкретные бизнес-процессы. Компания предлагает возможность тестирования нового функционала для заинтересованных организаций.

Аналитики отмечают растущий спрос на подобные решения, особенно среди средних и крупных предприятий, где ручное управление целями становится неэффективным. В Skillaz считают, что новый модуль может упростить эту задачу, хотя его реальная эффективность станет понятна после более широкого внедрения.