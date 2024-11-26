Правительством РФ утверждено постановление, согласно которому власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на любые, важные для людей, товары. Раньше такая возможность действовала только на социально-значимые продукты.

В правительстве рассчитывают, что принятое решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность продукции для граждан.

Ранее с предложением расширить перечень товаров, на которые распространяются стабилизационные соглашения, выступила Федеральная антимонопольная служба России.

Изменения позволяют распространить действие постановления №662 (регулирует заключение соглашений о стабилизации цен на товары, внесенные в специальный перечень) для всех регионов на любые товары, за исключением тех, на которые введено государственное регулирование цен.

До принятия постановления заключать стабилизационные соглашения можно было только на социально-значимые продовольственные товары. К ним относятся бескостные говядина, свинина, баранина, куриное мясо (кроме окороков), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, куриные яйца, сахарный песок, соль, черный чай, пшеничная мука, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, шлифованный рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, белокочанная свежая капуста, репчатый лук, морковь и яблоки.

Ранее аналитики «Авито Работы» выяснили, что зарплатные предложения для соискателей в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 9% и составили 74 690 руб. в месяц при условии полной занятости. При этом значение зарплатных предложений складывается из среднего размера заработной платы, указанной работодателями в описании вакансий на платформе.