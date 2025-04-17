Операторы кикшеринга Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс go» объявили, что с 17 апреля устанавливается лимит скорости для всех электросамокатов в России до 20 км/ч. Это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость СИМ по ПДД. В сообщении операторов указано, что мера нацелена на снижение опасных ситуаций на тротуарах.

С 17 апреля лимит скорости у всех электросамокатов операторов кикшеринга в России снижается до 20 км/ч. Как сообщили владельцы сервисов, ограничение будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона.

Это значит, что IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться больше установленного лимита.

В сообщении сказано, что мера направлена на ограничение неосознанных пользователей, которые резкими маневрами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам.

Операторы отмечают, что май — самый активный весенний месяц по количеству поездок и притоку в сервисы новичков. Снижение скорости поможет оценить, как это повлияет на комфорт всех участников движения на тротуарах.

При этом отмечено, что не было выявлено прямого влияния скорости СИМ более 20 км/ч на вероятность аварии. Опасные ситуации связаны с нарушениями ПДД и правил сервиса: детский возраст, неспешивание или пересечение дороги в неположенном месте, поездки вдвоем.

По данным операторов, большинство пользователей СИМ передвигается по тротуарам со средней скоростью 17-20 км/ч. Долю людей с агрессивным стилем вождения оценивают менее чем в 1% от общего количества клиентов сервисов. Теперь они будут вынуждены двигаться в лимите средней скорости.

Кроме того, для снижения числа инцидентов, операторы внедряют технологии безопасности, обучают пользователей и работают с небольшим процентом нарушителей.

Так, в 2024 году сервисы ввели повышенные штрафы за особо серьезные нарушения. Например, за управление СИМ несовершеннолетним, езду в нетрезвом виде и езду вдвоем. Эти нарушения, по данным операторов, чаще всего приводят к аварийным ситуациям. При этом больше 99,999% поездок в сезоне прошло без ДТП и нарушений.