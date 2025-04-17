Эксперты «Яндекс Маркета» опросили более 3,2 тыс. россиян и выяснили, что более половины из них употребляют диалектизмы. Такие слова отражают особенности языка, употребляемые в определенных географических или социальных группах, и могут отличаться от нормативного литературного языка. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Выяснилось, что диалектизмы употребляет больше половины (54%) россиян. Каждый третий использует их, когда ищет товары в интернете. Кроме того, большинство опрошенных (68%) признались, что сделают покупку с большей вероятностью, если в карточке товара или названии есть лексика, характерная для определенного региона.

65% респондентов отметили, что чаще обращают внимание на товары и продукты, которые продвигаются с использованием диалектизмов. Еще около 70% опрошенных хотели бы, чтобы региональной лексики было больше в рекламных креативах.

Эксперты выяснили, что в случае выбора между двумя отечественными вариантами, две трети россиян предпочтут производителя из их родного региона. Такие покупатели часто обращают внимание на витрины по типу «Сделано в Самаре» и такие же отметки в карточках.

Фото: Freepik Читать также «Выберу.ру»: 27% опрошенных россиян видят в искусственном интеллекте угрозу

В топ-10 самых популярных диалектизмов вошли: булка (39%), баклажка (31%), кулек (28%), кочегарка (24%), пышка (20%), синенькие (19%), мультифора (18%), чирики (15%), бадлон (14%) и балахонка (13%).

По словам CEO сертифицированного агентства по продвижению на маркетплейсах XWAY Антона Ларина, в России в последние годы прослеживается устойчивый тренд на локальность. Для предпринимателей это повод задуматься о выходе в регионы, а не фокусироваться только на Москве, считает он.

В основном респонденты относятся к диалектизмам положительно или нейтрально — 25% и 50% соответственно. Почти 40% опрошенных рассказали, что люди из их окружения употребляют такие слова в речи. Как правило, это родители (39%) и другие родственники (58%), коллеги (32%) и друзья (24%).