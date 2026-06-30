Российский рынок социальных платформ вступил в новый этап развития. Если после ухода зарубежных сервисов отечественные площадки стремились стать универсальной заменой для пользователей и бизнеса, то сегодня каждая из них постепенно занимает собственную нишу. Такой вывод можно сделать из исследования Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), посвященного развитию российских цифровых платформ.

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Эксперты оценивали сервисы по 59 критериям, объединенным в 16 блоков, включая пользовательский опыт и функциональность, инструменты коммуникации, безопасности и возможности для бизнеса. В результате выяснилось, что рынок постепенно уходит от модели, при которой одна площадка пытается закрыть все потребности пользователей.

На это указывают и результаты рейтинга: если в категории «Лучшая платформа для общения» первое место занял VK, то по вовлеченности пользователей лидером оказался LOOKY, а в категории «Лучший клиентский опыт» вновь победил VK. Это показывает, что разные сервисы начинают конкурировать уже не за весь рынок сразу, а за отдельные пользовательские сценарии.

В целом VK сохраняет позиции крупнейшей универсальной цифровой экосистемы, объединяя социальную сеть, сообщества, видеосервисы и рекламные инструменты. Для компаний эта платформа остается основной точкой работы с массовой аудиторией и продвижением товаров и услуг.

«Дзен» все больше ориентируется на публикацию авторских материалов и экспертного контента, где ключевую роль играют рекомендательные алгоритмы. TenChat укрепляет позиции как площадка для профессионального общения, поиска деловых контактов и развития личного бренда специалистов и предпринимателей. Rutube развивает собственную экосистему видеоконтента, а LOOKY делает ставку на визуальные форматы и электронную коммерцию.

Авторы исследования считают, что российский рынок перешел от этапа импортозамещения к формированию собственной цифровой экосистемы. Если несколько лет назад отечественные сервисы пытались воспроизвести функциональность зарубежных соцсетей, то теперь развиваются как самостоятельные продукты с разными сценариями использования.

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«Социальные сети — это прежде всего привычки. Люди приходят туда, где уже находятся их друзья, любимые авторы и интересный контент. Поэтому российским платформам недостаточно просто быть удобными — им нужно быть заметными. Инвестировать в маркетинг, работать с лидерами мнений, создавать яркие проекты и постоянно предлагать пользователям новые причины возвращаться в сервис», — отметил на презентации результатов исследования гендиректор АНО «Институт развития интернета», член правления РОЦИТ Алексей Гореславский.

Фактически российские цифровые платформы перестали конкурировать исключительно за массовую аудиторию. Вместо этого они начинают специализироваться на разных сценариях использования: контент-маркетинг и видеопродвижение, профессиональный нетворкинг и онлайн-коммерция и проч.

Для бизнеса это означает изменение подхода к продвижению. Если раньше компании стремились присутствовать одновременно на всех площадках, рассчитывая найти там одинаковую аудиторию, то теперь эффективность все чаще зависит от выбора платформы под конкретную задачу — продажи, экспертные публикации, поиск партнеров, развитие личного бренда или видеокоммуникации.



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