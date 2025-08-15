Российские профильные ведомства и институты развития обсуждают инициативу по повышению лимита получения налоговых льгот для малых технологических компаний (МТК), зарегистрированных в инновационном центре «Сколково», и возможно, некоторых других технопарках, с 1 до 4 млрд руб. выручки в год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Unsplash

Инициатива позволит обнулить для таких компаний НДС, налоги на прибыль и имущество, а соответствующие поправки в Налоговый кодекс могут вступить в силу уже в 2026 году.

Обсуждение подтверждено перепиской между ВЭБ.РФ и Минфином, с которой ознакомилось издание.

В обращении госкорпорации в министерство подчеркивается, что порог в 1 млрд руб., установленный в 2010 году, устарел из-за инфляции и ограничивает развитие технологических проектов. Особое внимание уделяется стартапам, создающим продукцию двойного назначения, включая беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы, связи и шифрования. По данным на июнь 2025 года, в «Сколково» зарегистрировано 5,1 тыс. компаний, и индексация льгот позволит им сэкономить до 5,8 млрд руб.

Председатель правления АНО «Центр беспилотных систем и технологий» Андрей Безруков отметил, что инфляция за 15 лет выросла более чем втрое, обесценив пороги в 1 млрд руб. выручки и 300 млн руб. прибыли. Повышение лимитов — это справедливая адаптация к реальности, считает он. По словам зампредседателя ВЭБ.РФ Игоря Дроздова, изменения помогут сосредоточиться на инновационных проектах и достижении технологического лидерства к 2030 году.

В Минэкономразвития сообщили, что концептуально поддерживают идею, хотя с конкретной инициативой не знакомы. Ведомство отметило наличие около 20 мер поддержки, включая гранты, промышленную ипотеку и акселерацию. Регионы могут предоставлять МТК пониженные ставки налога на прибыль и инвестиционные налоговые вычеты за венчурные вложения.

Заместитель председателя правления по развитию и планированию фонда «Сколково» Сергей Израйлит заявил о поддержке инициативы. Снижение фискальной нагрузки главным образом влияет на готовность инвесторов вкладывать средства в технологические проекты, добавил он.