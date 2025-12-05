В 2026 году в России вступит в силу закон, запрещающий распространение фильмов, «дискредитирующих традиционные ценности». Новые правила, которые обяжут онлайн-кинотеатры удалять такой контент в течение суток после требования Роскомнадзора, площадки стали соблюдать загодя, вычищая из фильмов целые сцены, пишет «Коммерсант».

Freepik

Сервисы таким образом стремятся минимизировать риски, поэтому активно ведут «превентивную чистку» своих каталогов, значительно опередив сроки вступления закона в силу. В результате удаляются или редактируются и сцены, формально под действующие запреты не подпадающие, но трактуемые площадками как потенциально рискованные.

Пользователи отмечают исчезновение эротических сцен (например, из сериалов «Белый лотос» и «Спартак»), блюрирование интимных частей тела и сигарет, удаление звуковых дорожек с нецензурной лексикой и даже вырезание целых сюжетных линий.

Стриминги объясняют свои действия необходимостью соблюдать не только готовящийся закон, но и уже действующие нормы о запрете так называемой ЛГБТ*-пропаганды и пропаганды наркотиков. Размытость формулировок в законодательстве и практика существенных штрафов со стороны регуляторов вынуждают компании перестраховываться, действуя по принципу «лучше перебдеть».

Участники рынка видят в этой ситуации несколько серьезных проблем. Во-первых, это противоречивая правоприменительная практика: штрафы получают площадки за контент, имеющий действующее прокатное удостоверение, выданное Минкультуры.

Во-вторых, отсутствие четких критериев заставляет площадки заниматься самоцензурой, беря на себя несвойственную им регуляторную функцию. Это наверняка приведет к деградации качества каталогов и нарушению авторского замысла.

Подобная практика может подтолкнуть часть аудитории к альтернативным способам потребления контента. Пользователи могут активнее обращаться к пользовательским видеохостингам, таким как «VK Видео» или RuTube, где загружаются неотредактированные версии, или к пиратским ресурсам, что, в свою очередь, нанесет удар по экономике легальных онлайн-кинотеатров.

* — «международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено.