Доходы сотрудников строительной отрасли в 2025 году растут быстрее, чем у специалистов в ИТ и маркетинге, пишут «Известия» со ссылкой на данные рекрутингового сервиса hh.ru. С января по август медианная предлагаемая зарплата в строительстве поднялась на 23% и достигла 117,6 тыс. руб., в то время как в ИТ рост составил лишь 6% (до 90 тыс. руб.), а в маркетинге — 7%. Аналитики сервиса также отметили рост числа вакансий в строительстве на 21%.

Unsplash

В производственной сфере предлагаемые зарплаты выросли на 13% — до 100,3 тыс. руб., а в рабочих профессиях — на 11%, до 101,2 тыс. руб. Спрос на кадры в этих областях усилился: вакансий в производстве стало на 9% больше, для рабочего персонала — на 13%.

В ИТ, напротив, количество предложений о работе сократилось на 16%, а в маркетинге осталось на прежнем уровне. К концу лета работодатели разместили 267 тыс. вакансий для рабочих, 186 тыс. — в производстве и сервисе, 182 тыс. — в строительстве, в то время как в ИТ требовалось 55 тыс. специалистов, а в маркетинге — 32 тыс.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отметила, что конкуренция за рабочий персонал и производственных специалистов растет из-за развития отрасли, дефицита квалифицированных кадров и высокой текучести.

По данным аналитиков, средние предлагаемые доходы в строительстве сравнялись с уровнем ИТ-специалистов. Так, разработчикам предлагают в среднем 149,1 тыс. руб., а прорабам и мастерам — 149,9 тыс. руб., сварщикам — 144,1 тыс. руб. Машинистам обещают 140 тыс. руб., токарям-фрезеровщикам — 133,6 тыс. руб., монтажникам — 128,9 тыс. руб., водителям — 128,6 тыс. руб., малярам — 125,5 тыс. руб.

Строительные компании испытывают трудности с подбором редких специалистов, таких как инженеры проектов и строительного контроля, а также узкопрофильных сетевых инженеров-проектировщиков, рассказали эксперты кадрового рынка. По их словам, также не хватает инженеров производственно-технического направления, инженеров-сметчиков и монолитчиков.