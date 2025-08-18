Команда студентов из российских вузов разработала систему SkyControl для интуитивного управления гражданскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) с помощью жестов. Подробности — в распоряжении «Инка».

НИЯУ МИФИ

Устройство представляет собой носимую перчатку с датчиками — гироскопами, магнитометрами и акселерометрами, — которые отслеживают положение руки и передают сигналы на контроллер, а затем по радио на дрон. БПЛА повторяет движения: подъем руки заставляет его взлетать, отклонение вправо — смещаться в ту же сторону.

Основное преимущество разработки — простота: неподготовленный пользователь осваивает управление за 10 минут и может проходить базовую трассу на симуляторе.

Система ориентирована на образовательные цели, в частности для молодежных центров по робототехнике. Она применима не только к БПЛА, но и к наземным роботам, фотоаппаратам, презентациям или смартфонам. Учащиеся смогут самостоятельно перепрограммировать устройство для разных задач.

Прототип уже создан, и создатели ожидают поставок первых экземпляров в образовательные учреждения осенью 2025 года.

Лидером проекта выступила студентка Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ Анастасия Попова. Изначальная техническая концепция принадлежит студенту Самарского университета Даниилу Зайцеву. Проект прошел технологический акселератор НИЯУ МИФИ и госкорпорации «Росатом», а также стал лауреатом премии «Факел» Национальной технологической олимпиады.