Компания «Авирон», участвующая в акселерации Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), представила на выставке «Дрон гараж» первый в России одноплатный дрон-конструктор «Чебурашка». Об этом «Инку» сообщили в фонде.

Дрон собран на единой плате, объединяющей полетный контроллер, регулятор оборотов и радиосвязь, что упрощает сборку и снижает вес. Рама изготовлена из текстолита для прочности и доступной стоимости. Крейсерская скорость достигает 80 км/ч, дальность управления — 35 км, при этом локализация комплектующих составляет 80%.

Устройство можно оснастить сенсорами и камерами высокого разрешения для задач картографирования, археологических исследований и мониторинга природы. Оно способно транспортировать грузы массой до 5 кг, включая медикаменты в удаленные районы.

Дрон ориентирован на многосредное применение. Генеральный директор «Авирон» Игорь Лапин отметил, что разработка подойдет для выполнения социальных задач — поиска заблудившихся в лесу людей, доставки грузов в отдаленные районы страны. По его словам, с помощью фото- и видеокамер дрон сможет наблюдать за растительным и животным миром, включая редкие виды.

Технологическая зрелость проекта соответствует уровню готовности TRL-8. Это предполагает, что система завершена, квалифицирована с помощью тестов и демонстраций.

Дрон будет интегрирован в систему «цифрового неба». Эта концепция подразумевает создание единой сеть данных, объединяющую спутники и беспилотники с использованием ИИ для безопасных полетов.