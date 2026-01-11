За два года российские суды наложили штрафы на социальные сети на общую сумму более 160 млн руб. за несоблюдение требований о самостоятельном контроле контента. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда России в ответ на запрос ТАСС.

Обязанность социальных сетей самостоятельно выявлять и удалять запрещенную законом информацию была введена 21 февраля 2021 года. С 1 сентября 2023 года в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) были добавлены две соответствующие статьи: 13.50 (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети) и 19.7.10−4 (неисполнение предписания Роскомнадзора о выявлении и удалении информации, схожей с ранее запрещенной).

Согласно данным Верховного суда, за двухлетний период было назначено 78 штрафов по указанным статьям. Общая сумма взысканий составила 162,8 млн руб.

В частности, по статье 13.50 в 2024 году было вынесено 51 решение о штрафах на сумму 33,8 млн руб. (11 в отношении юридических лиц и 40 в отношении граждан — владельцев соцсетей). За 11 месяцев 2025 года по этой же статье было назначено 14 штрафов юридическим лицам на общую сумму 77 млн руб.

По статье 19.7.10−4 в 2024 году было выписано 8 штрафов юридическим лицам на сумму 30 млн руб., а за 11 месяцев 2025 года — 5 штрафов на сумму 22 млн руб.

В разное время к административной ответственности по данным статьям привлекались такие платформы, как Telegram, Pinterest, Twitch, Discord, Google (за контент на YouTube) и TikTok. В декабре 2025 года мировой суд №422 Таганского района Москвы дополнительно оштрафовал Telegram и Twitch на 6 млн руб. каждого, а также TikTok на несколько штрафов по 4 млн руб. по статье 19.7.10−4 КоАП РФ.

Перечень информации, которую соцсети обязаны выявлять и блокировать, определен статьей 10.6 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В него входят материалы, содержащие детскую порнографию, способы изготовления наркотиков или совершения самоубийства, призывы к экстремизму или массовым беспорядкам, а также информация, пропагандирующая, согласно формулировкам закона, нетрадиционные сексуальные отношения, смену пола или отказ от деторождения.