Российские таксопарки просели сразу по нескольким финансовым показателям — падают выручка и прибыль, растут долги и налоговая нагрузка. По данным майского опроса Национального совета такси среди 100 компаний, о снижении выручки сообщили 81% участников, о падении чистой прибыли — 90%, об увеличении кредиторской задолженности — 60%, о росте налоговых выплат — 69%.

Участники отрасли говорят, что рынок вошел в период устойчивого ухудшения условий работы. Руководитель таксопарка NEXT Евгений Ермолаев заявил, что нынешняя ситуация оказалась тяжелее пандемийного периода. По его словам, давление складывается не из одного фактора, а из их накопления — изменений в регулировании, роста налоговой нагрузки и усиления ограничений для перевозчиков.

Самое заметное давление приходится на обновление автопарков. В сервисе заказа такси «Максим» отмечают, что за последние годы эти расходы выросли в два–три раза. Если раньше массовые модели вроде Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Volkswagen Polo закупались дешевле 1 млн руб., то сейчас они стоят 2,5−4 млн руб. и выше.

По оценкам участников рынка, главным драйвером удорожания стал утилизационный сбор, который фактически сузил доступ к бюджетным автомобилям. Дополнительно на рынок давит закон о локализации такси, вступивший в силу 1 марта 2026 года. Исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская отмечает, что новые правила ограничили таксопарки в обновлении машин и выборе моделей.

Доходы таксопарков не успевают за ростом расходов. По данным Росстата, в апреле 2026 года средняя стоимость поездок в такси выросла на 3,6% год к году и достигла 48,14 руб. за километр. В Москве показатель увеличился на 5,8%, в Санкт-Петербурге — на 3,1%. При этом цены росли медленнее инфляции, которая составила 5,58%, поэтому реальная доходность перевозчиков снизилась.

В отрасли отмечают, что повышать тарифы бесконечно не получится — спрос может просесть. В «Максим» предупреждают, что дальнейший перенос затрат в цену поездки приведет к сокращению заказов и еще сильнее разбалансирует рынок. Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова подчеркивает, что нынешний уровень тарифов не перекрывает рост издержек и не дает перевозкам устойчивой экономики.

Еще один фактор давления — кадровый дефицит. По оценке руководителя Объединения самозанятых России Ивана Литвинова, нехватка водителей достигает около 30%. Параллельно заказы уходят в неформальный сегмент: пассажиры все чаще договариваются с водителями напрямую через мессенджеры и локальные сообщества. За последние полтора года число таких каналов, по его данным, выросло почти втрое. Сергей Лисовский и Объединение самозанятых России оценивают этот серый контур перевозок в 11,3 тыс. каналов в Telegram и VK с аудиторией 22,7 млн человек.

Участники рынка сходятся в том, что отрасль продолжит сокращаться. Глава Национальной ассоциации таксопарков Станислав Антонов ожидает, что до конца 2026 года с рынка могут уйти 30−40% компаний. В «Максим» считают, что в первую очередь под давлением окажутся небольшие таксопарки, у которых меньше возможностей обновлять машины, получать лизинг и страхование.

В отраслевом сообществе считают, что стабилизировать рынок можно только при пересмотре регуляторных и экономических условий — включая поддержку лизинга, налоговые послабления и обновление перечня допустимых автомобилей. Без этого легальный сегмент продолжит сжиматься, а часть спроса будет уходить в серую зону.

