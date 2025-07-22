Нижний Новгород внедряет передовую систему управления дорожным движением с применением технологий искусственного интеллекта. К 2026 году на улицах города появится 340 интеллектуальных детекторов нового поколения, которые кардинально изменят организацию транспортных потоков. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Современные детекторы THOR-x3, разработанные отечественными специалистами, способны в режиме реального времени анализировать дорожную обстановку по множеству параметров. На основании этих данных система автоматически оптимизирует работу светофоров, сокращая время ожидания на перекрестках и повышая пропускную способность дорог.

Проект реализуется консорциумом российских компаний, объединивших свои компетенции. Технологическая компания Netvision отвечает за разработку интеллектуальных алгоритмов, в то время как производственное предприятие «ВЗОР» выпускает сами детекторы. Системную интеграцию осуществляет компания NETLINE, обеспечивая безупречную работу всего комплекса.

Уже сегодня 220 умных детекторов успешно функционируют на улицах Нижнего Новгорода. В текущем году их количество увеличится еще на 121 единицу, и к 2026 году система достигнет полной мощности. Все оборудование полностью соответствует требованиям Минпромторга и производится из российских комплектующих.

Параллельно в регионе развивается система интеллектуального видеонаблюдения. Более 600 камер, подключенных к платформе видеоаналитики, уже помогают оперативно выявлять аварии, заторы и другие дорожные происшествия. В перспективе эти системы будут интегрированы в единый центр управления городским транспортом.

Этот масштабный проект демонстрирует возможности российских технологий в создании «умных городов». Внедрение интеллектуальных систем управления транспортом не только повышает безопасность дорожного движения, но и значительно улучшает качество жизни горожан, сокращая время в пути и уменьшая нагрузку на дорожную сеть.