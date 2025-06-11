Российский разработчик технологий искусственного интеллекта NtechLab заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным университетом Авельянеды (Аргентина). В рамках партнерства планируется реализация совместных проектов по созданию «умного города», включая внедрение ИИ-решений для мониторинга городской среды и предотвращения пожаров.

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Компания, основанная в 2015 году, специализируется на разработке систем видеоаналитики, включая распознавание лиц и объектов.

Параллельно NtechLab совместно с Центром «НОВАЯ ЭРА» представила экспертное видение развития искусственного интеллекта. В докладе подчеркивается необходимость создания в России всеобъемлющего рамочного закона, регулирующего применение ИИ-технологий. Особое внимание уделено вопросам авторского права, ответственности за решения ИИ-систем и этическим аспектам их использования.

Эксперты компании прогнозируют, что в ближайшие 10-15 лет искусственный интеллект достигнет качественно нового уровня. Среди ключевых направлений развития:

переход систем безопасности от реагирования к прогнозированию угроз;

широкое использование автономных дронов для мониторинга и оперативного реагирования;

появление персональных ИИ-ассистентов для контроля здоровья и безопасности.

При этом подчеркивается, что в таких чувствительных сферах как медицина и юриспруденция окончательные решения должны оставаться за человеком.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук подчеркнул, что ИИ является инструментом, а не альтернативой людям. Его развитие должно соответствовать этическим нормам и социальным ценностям.

Таким образом, российская компания не только расширяет международное присутствие, но и активно участвует в формировании будущего искусственного интеллекта — от законодательных инициатив до прогнозирования технологической революции.