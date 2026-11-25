Проблемы с энергоснабжением уже заставляют российские компании менять планы по строительству дата-центров. В частности, треть участников рынка перенесла сроки запуска объектов, а часть операторов отказалась от первоначально запланированной мощности. Такие данные приводит инжиниринговая компания HIGH ENERGY по итогам опроса 1,2 тыс. представителей отрасли.

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О нехватке электроэнергии сообщили 64% респондентов. При этом 48,8% участников исследования считают, что в ближайшие годы положение станет сложнее и к 2030 году дефицит увеличится. В опросе участвовали операторы коммерческих ЦОДов, заказчики их услуг, облачные провайдеры, интеграторы и поставщики оборудования.

Энергетические ограничения по-разному сказались на инвестиционных планах компаний. Помимо переноса сроков запуска, 8,2% опрошенных сообщили о заморозке строительства, а 16,2% — о необходимости уменьшить мощность будущих объектов. Лишь 2,8% компаний решили полностью отказаться от проектов. Те, кому пришлось сдвинуть график работ, в среднем теряли от шести месяцев до года.

В качестве альтернативы участники рынка изучают возможность самостоятельно обеспечивать дата-центры электричеством. Половина опрошенных (50,6%) уже строит собственные генерирующие мощности или рассматривает такой вариант. Однако пока больше компаний находятся на стадии оценки проекта, чем перешли непосредственно к строительству.

Перемещение инфраструктуры в регионы с более доступными энергоресурсами остается менее популярным решением: такой сценарий рассматривают 14% респондентов. При этом столичная агломерация сохраняет лидерство по привлекательности для размещения ЦОДов. Москву и Подмосковье в качестве предпочтительной площадки назвали 50,8% участников исследования.

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