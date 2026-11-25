Дата-центры становятся одним из самых востребованных видов инфраструктуры для бизнеса, но построить их не так просто: нужны большие объемы электроэнергии, дорогое оборудование и подходящие площадки. В России это уже ограничивает расширение рынка. Участники конференции об итогах 2026 года в коммерческой недвижимости, организованной «Авито Недвижимость», обсудили, как инвесторы и девелоперы присматриваются к небольшим промышленным объектам и бывшим заводским помещениям.

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ЦОДы: спрос есть, света нет

Российский рынок коммерческих центров обработки данных в 2025 году вырос на 4,6 тыс. стойко-мест — до 85,8 тыс., следует из исследования iKS-Consulting «Российский рынок коммерческих ЦОД — 2026». Для сравнения: в 2023–2024 годах ежегодно вводили по 10–12 тыс. новых стойко-мест. В этом году аналитики ожидают ввода 8–9 тыс. — рынок постепенно отыгрывает задержанные проекты, но до прежних темпов пока не возвращается. Среди причин переноса запусков исследователи называют прежде всего недостаток финансирования.

При этом спрос на вычислительные мощности подталкивает компании искать новые форматы.

Евгений Нумеров, управляющий директор, партнер Skladman USG рассказал о проектах за пределами Москвы и объяснил, почему столичный регион не всегда подходит для таких объектов:

«Я знаю о проектах, которые очень сильно ограничены по электроэнергии и ее стоимости».

По его оценке, дата-центр площадью 1–2 тыс. кв. м может потреблять от 2 до 5 МВт.

В качестве возможной площадки эксперт привел старый промышленный объект в Балашихе, где, по его словам, есть избыточные мощности.

«Почему бы там не сделать ЦОД? Отлично, но он заберет там 90% мощностей», — рассуждал он.

Поэтому перспективными могут оказаться не только крупные специализированные комплексы, но и небольшие промышленные площадки, где уже есть подходящая инженерная инфраструктура.

Директор, руководитель отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая назвала дата-центры «горячим пирожком, в котором никто ничего не понимает, но все туда побежали». По ее словам, экономически переоборудование торговых площадей под ЦОД может быть интересным решением, однако в Москве такие проекты сталкиваются с техническими и законодательными ограничениями. Она тоже считает, что для работы дата-центров нужны значительные энергетические мощности, которых в городе не хватает.

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Так везде

Глобальная ситуация показывает, что проблема не исключительно российская. По данным Международного энергетического агентства (IEA), потребление электроэнергии дата-центрами в мире в 2025 году выросло на 17%, тогда как общий мировой спрос на электричество — на 3%. К 2030 году потребление дата-центров может удвоиться, а у объектов, ориентированных на искусственный интеллект, — утроиться. IEA отдельно отмечает, что рост отрасли уже упирается в задержки подключения к сетям, нехватку трансформаторов и другого энергетического оборудования, а также в сложности с согласованием новых проектов.

В поисках решения индустрия экспериментирует с местом размещения. В мае 2026 года у побережья Шанхая начал работу подводный дата-центр, использующий морскую воду для охлаждения и электроэнергию морской ветроэлектростанции. Плановая мощность двух очередей проекта составляет 24 МВт, первой демонстрационной очереди — 2,3 МВт. Другой китайский подводный вычислительный кластер в провинции Хайнань работает с 2023 года, а в 2025-м его расширили модулем более чем на 400 серверов. Это не просто эксперимент с красивой картинкой: у проекта уже есть коммерческие пользователи.

Космос пока гораздо ближе к лаборатории, чем к рынку недвижимости. Но и там уже тестируют вычислительную инфраструктуру. 1 октября Google вывела на орбиту прототип проекта Project Suncatcher с четырьмя собственными TPU-ускорителями. В конце октября компания сообщила, что спутник успешно выполнил первые вычислительные задачи с использованием модели Gemma. Следующий этап — испытания двух связанных спутников в 2027 году. SpaceX, в свою очередь, подала в Федеральную комиссию по связи США заявку на систему орбитальных дата-центров численностью до миллиона спутников. Это пока заявка, а не разрешение на строительство космической серверной сети.

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Склады: площади внарезку

Пока ЦОДы ищут площадки с мегаваттами, складской рынок приспосабливается к спросу на более компактные объекты. По данным «Авито Недвижимости» за январь–октябрь 2026 года, в Москве и Московской области предложение складов на продажу сократилось на 33% год к году, спрос на покупку — на 17%. В аренде предложение уменьшилось на 7%, спрос — на 13%. Но внутри рынка есть сегмент, который движется в противоположном направлении: доля объектов площадью 101–500 кв. м в структуре предложения на продажу выросла с 6% до 13%.

«Таких объектов у нас становится правда больше. При этом спрос на них тоже растет», — рассказал управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» «Авито Недвижимости» Олег Изотов.

По его словам, рынок постепенно разворачивается в сторону блоков light industrial — небольших производственно-складских помещений для малого и среднего бизнеса. При этом сама компания пока не выделяет этот формат в отдельную категорию и использует для него ориентир в 100–500 кв. м.

Это не означает, что крупные склады больше не нужны, рынок просто становится более сегментированным: одним компаниям нужны большие логистические комплексы, другим — небольшие помещения для производства, хранения и работы с заказами на последней миле. Изотов отдельно отметил, что по аренде изменения менее выражены, а наиболее заметный сдвиг происходит именно в сегменте покупки.

ТЦ наизнанку

Изображение: кадр из презентации CORE.XP

Стрит-ретейл тем временем меняет географию. По данным CORE.XP, доля свободных помещений в центральных торговых коридорах Москвы за четыре года сократилась с 14 до 11%. На Остоженке, Пречистенке и Сретенке прежние арендаторы сохраняют свои места в 59–65% случаев. Одновременно растут ставки: например, на Большой Никитской аренда свободных помещений с 2021 года подорожала на 61%, до 161 тыс. руб. за кв. м в год.

Новые торговые улицы формируются за пределами Садового кольца — в том числе в районах премиальной жилой застройки. CORE.XP ожидает, что в 2026 году в жилых комплексах появится около 194 тыс. кв. м новых коммерческих площадей, а в 2027-м — еще 226 тыс. кв. м. Девелоперы заранее проектируют помещения под магазины и сервисы, собственники старых объектов ищут альтернативное применение площадям, а небольшие торговые точки становятся частью прогулочной инфраструктуры районов. В результате стрит-ретейл конкурирует с торговыми центрами уже не только ассортиментом, но и близостью к покупателю.

Офисы: спрос и ставки подмерзли

На офисном рынке Москвы тоже наступила коррекция после нескольких лет рекордной активности. По данным представленного на конференции исследованияNikoliers, за 11 месяцев 2026 года объем сделок аренды и продажи составил 978 тыс. кв. м — на 38% меньше год к году. Вакантность выросла на 1,6 п. п., до 7,3%. При этом средневзвешенная ставка аренды внутри МКАД увеличилась на 13%, до 35,2 тыс. руб. за кв. м в год.

«Офисный рынок перешел в фазу зрелости или, по-другому, взрослости. Он стал более избирательным, более сдержанным», — объяснил заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов.

Он обратил внимание на парадокс: «Спрос падает, ставки растут». По его словам, на среднюю цену влияет выход новых качественных объектов, собственники которых предлагают помещения по более высоким ставкам.

Впрочем, запас новых площадей тоже велик: по прогнозу Nikoliers, в 2027–2029 годах в Москве могут ввести еще 2,6 млн кв. м офисов. Вакантность, по оценке компании, продолжит расти, а ставки в 2027 году должны стабилизироваться. Кусов ожидает, что в ближайший год компании будут дольше выбирать помещения и внимательнее считать экономику аренды.

Что дальше

Коммерческая недвижимость в Московском регионе — это уже точно не рынок, где достаточно построить квадратные метры и ждать арендатора. Для ЦОДов решающим фактором становится доступная мощность электроснабжения, для складов — соответствие площади и инфраструктуры конкретной бизнес-задаче, для офисов — качество объекта и готовность арендатора платить за него. Поэтому небольшие промышленные площадки и компактные блоки могут оказаться востребованнее универсальных зданий без понятного сценария использования.

Что это значит для бизнеса

Для инвесторов и девелоперов это повод оценивать недвижимость не только по площади и локации, но и по техническим характеристикам: сколько электричества можно получить, выдержит ли здание нужную нагрузку, есть ли подъездная инфраструктура и насколько легко адаптировать помещение под конкретного арендатора. У старого промышленного объекта с доступом к мощностям может оказаться больше перспектив, чем у нового здания, которое красиво выглядит в презентации, но не решает инженерную задачу.

Для компаний, которым нужны вычислительные мощности, склады или офисы, рынок становится разнообразнее, но выбор — сложнее. Малые форматы расширяют возможности для входа, однако ЦОД на несколько мегаватт нельзя просто поставить в любой свободный ангар.

Арендаторам и покупателям придется внимательнее проверять технические условия и считать не только стоимость квадратного метра, но и цену подключения, эксплуатации и последующей модернизации.

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