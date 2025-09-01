Российские производители свежесрезанных цветов заняли 22% от общего объема рынка в первом полугодии 2025 года. Об этом «Инку» сообщили в Россельхозбанке (РСХБ). Там спрогнозировали, что к концу года их вклад может вырасти до 25%, а объем производства — достичь 480 млн единиц. При этом общий рынок превысит 2 млрд бутонов.

Unsplash

Площадь цветочных комплексов в России увеличилась в 1,6 раза за последние три года и достигла 320 га. Всего в стране введено 135 таких объектов. Развитие сектора происходит благодаря запуску новых проектов и выходу на полную мощность инвестиций недавних лет.

На региональном уровне по объему цветочного рынка лидирует московская агломерация, занимая 30% от общероссийского. Кроме того, в крупных городах доля онлайн-продаж превышает 50% благодаря появлению маркетплейсов и крупных ритейлеров.

Растет спрос на съедобные букеты из конфет, фруктов, ягод, овощей и даже мясных продуктов, Согласно данным аналитических платформ маркетплейсов, их продажи утроились на последней неделе августа, отметила руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова.

По ее мнению, такой интерес отражает зрелость рынка, где потребители предпочитают практичные и экологичные варианты, помогающие избежать тысяч тонн органических отходов от традиционных композиций.

В среднем по стране на человека приходится 3 букета в год, но в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Тюмени, Краснодаре и других миллионниках — уже 5.

При этом рынок демонстрирует сезонность. Так, перед Днем знаний продажи цветов удваиваются по сравнению со среднегодовыми показателями, хотя и уступают пику 8 марта, добавила Наталья Худякова.