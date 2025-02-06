Эксперты «Агентства развития Мончегорска» проанализировали динамику поисковых запросов в интернете и пришли к выводу, что за последний год интерес россиян к айс-флоатингу увеличился в пять раз. Этот необычный вид отдыха становится все более популярным как среди туристов, так и среди местных жителей северных регионов.

Айс-флоатинг — это вид экстремального развлечения, которое также подразумевает расслабление и единение с природой.

Участники надевают специальные термокостюмы, которые обеспечивают безопасность и комфорт, и плавают в ледяных водоемах. Эта необычная практика, которую также называют арктическим купанием, помогает снять стресс и справиться с эмоциональным выгоранием.

Для этого вида досуга россияне чаще всего выбирают Мурманскую область, где создана инфраструктура для зимнего отдыха, а также самый длительный сезон. Кроме этого, айс-флоатингом можно занятся в Карелии, Ленинградской области и на Байкале.

Особенно привлекателен айс-флоатинг в Мончегорске, в ледяных водах озера Лумболка. Здесь активностью можно занятся по значительно меньшей цене, чем в других регионах России. В 2023 году город посетили 58 тыс. туристов, что почти втрое превышает показатели 2022 года.

В этом году фестиваль «Зимандра», проходящий в Мончегорске, посетило около 4 тыс. гостей. Айс-флоатинг оказался одним из самых популярных развлечений.

Туристический поток в Мурманскую область демонстрирует стабильный рост. В 2024 году этот показатель достиг рекордного уровня, превысив 700 тыс. человек. Это стало не только историческим максимумом для региона, но и самым высоким показателем в Арктической зоне РФ.

Также в прошлом году 21% россиян открыли для себя «избинг» и «деревинг». Путешественники стали чаще посещать небольшие города, села и ретриты, а также участвовать в беговых марафонах, гастротурах и виртуальных путешествиях.