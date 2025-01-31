Аналитики ЮMoney и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» выяснили, какие новые виды отдыха открыли для себя россияне в 2024 году. Для этого они опросили 2 тыс. пользователей. Оказалось, что респонденты стали чаще посещать небольшие города и села, то есть заниматься «избингом» и «деревингом», посещать ретриты и участвовать в беговых марафонах, а также гастротурах и виртуальных путешествиях. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Опрос показал, что в 2024 году 39% россиян открыли для себя возможности ИИ. С помощью него путешественники находили информацию об интересных местах, участвовали в виртуальных турах и экскурсиях.

Пятая часть опрошенных (21%) полюбила «избинг» и «деревинг». Этот вид отдыха подразумевает поездки в небольшие населенные пункты страны и позволяет почувствовать себя «как в деревне у бабушки».

Еще 21% респондентов сообщили, что в 2024 году начали ездить на ретриты и практиковать медитации. 10% открыли для себя гастротуры и иммерсивные ужины.

Еще 7% отправились в другие города и страны, чтобы поучаствовать в забегах и марафонах. Среди других вариантов опрошенные упоминали также астро- и йога-туры.

По данным аналитиков, в 2024 году сегмент туристических услуг в России активно развивался. Так, общий оборот гостиниц увеличился на 51% по сравнению с 2023 годом, а число платежей — на 19%.

Средний чек при этом вырос на 26%, достигнув 12 635 руб. Оборот турагентств увеличился на 66%, число платежей — на 55%, а средний чек — на 7%, до 4 089 руб.

Руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова отметила, что в 2024 году наблюдается переосмысление формата отдыха и смещение интереса в сторону активностей на природе. Это обеспечивает интерес к отдыху в деревнях, небольших городах и на природе.

Эксперт сообщила также, что в прошлом году вырос спрос в категории товаров для спорта и туризма. Оборот этой продукции увеличился на 69% относительно 2023 года, число платежей — на 58%, а средний чек — на 7%, достигнув 11 790 руб.

По данным аналитиков «Суточно.ру», за последний год число бронирований домов в деревнях увеличилось на 30%. Наибольшим спросом пользуются населенные пункты Золотого Кольца, Тульской, Ярославской и Владимирской областей, а также деревни рядом с Плесом, Суздалем, Рыбинском и Смоленском.

Кроме того, популярны деревни и села Краснодарского края, Астраханской области, Северного Кавказа, Алтая и Карелии.

Эксперты сервиса отметили, что россияне все чаще предпочитают турбазам и коттеджам аутентичные избушки и дома «как у бабушки на даче». Такой формат отдыха помогает расслабиться на природе и почувствовать себя как в детстве. К тому же, это сравнительно недорого.

В целом по России средняя стоимость небольших домов составляет около 3 тыс. руб. за сутки. В Московской области аренда обойдется в 5,3 тыс. руб., в Ленинградской — в 4,5 тыс. руб., в Тульской — в 2,5 тыс. руб., а в Ярославской — 2,9 тыс. руб.

В районе Плеса цена составляет 3,5 тыс. руб., вблизи Суздаля и Рыбинска — 3,6 тыс. руб. и 4 тыс. руб. соответственно. В Краснодарском крае в среднем за ночь аренда стоит 3,1 тыс. руб., в Астраханской области — 2,5 тыс. руб., на Северном Кавказе — 3,1 тыс. руб., на Алтае — 3,2 тыс. руб., а в Карелии — 3,4 тыс. руб.

Ранее сервис «Авито Путешествия» составил подборку самых дорогих изб в России. Лидером, по мнению сервиса, стал дом, находящийся в Перми. Его площадь составляет 150 кв. м. Стоимость проживания в такой избе составляет 24 тыс. руб. в сутки.